Російські окупанти поранили українського військового

Від початку доби з боку бойовиків зафіксовано три порушення режиму припинення вогню

У бік Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів

Сьогодні у районі проведення Операції Об’єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу був поранений один військовослужбовець Збройних сил. Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру штабу ООС.

Від початку доби 11 лютого станом на 17 годину з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Мар’їнки ворог задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілу ВОГ-17. У напрямку Невельського окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

У бік Пісків противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

«Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний», – повідомили в штабі.

Додамо, що ситуація навколо українських кордонів стає все більш напруженою. Нааприклад, США оприлюднили супутникові знімки з новими силами РФ довкола України. Зокрема нові сили отаборились біля аеропорту в окупованому Севастополі.

Також 11 лютого державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор.

Отже, напруга зростає, тому Україна дала Росії 48 годин на відповідь про скупчення військ біля кордонів.

Тим часом українська армія проводить масштабні навчання з Bayraktar, Javelin та Nlaw.

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