  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Російські окупанти поранили українського військового

    Від початку доби з боку бойовиків зафіксовано три порушення режиму припинення вогню - Російські окупанти поранили українського військового
    Від початку доби з боку бойовиків зафіксовано три порушення режиму припинення вогню
    фото із російських ЗМІ

    У бік Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів

    Сьогодні у районі проведення Операції Об’єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу був поранений один військовослужбовець Збройних сил. Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру штабу ООС.

    Від початку доби 11 лютого станом на 17 годину з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

    Поблизу Мар’їнки ворог задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілу ВОГ-17. У напрямку Невельського окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

    У бік Пісків противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

    «Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний», – повідомили в штабі.

    Додамо, що ситуація навколо українських кордонів стає все більш напруженою. Нааприклад, США оприлюднили супутникові знімки з новими силами РФ довкола України. Зокрема нові сили отаборились біля аеропорту в окупованому Севастополі.

    Також 11 лютого державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор.

    Отже, напруга зростає, тому Україна дала Росії 48 годин на відповідь про скупчення військ біля кордонів.

    Тим часом українська армія проводить масштабні навчання з Bayraktar, Javelin та Nlaw.

    Читайте також:
    Теги: Росія окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ армія обстріл Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російські окупанти поранили українського військового