Порошенко розповів про домовленість з Путіним

Петро Порошенко розповів, про що домовлявся з Путіним вісім років тому

За словами Порошенка, у 2014 році він домовився з Путіним про вивезення готівки із окупованого Криму

П’ятий президент і лідер опозиції Петро Порошенко заявив, що в 2014 році домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про вивезення готівкових коштів Національного банку з окупованого Криму. Про це Порошенко заявив на засіданні Київського апеляційного суду, який відбувся 11 лютого.

«Так, я давав безпосередньо вказівки щодо переміщення готівкових коштів через лінію зіткнення з окупованими територіями. Більше того, я давав голові Нацбанку, міністру внутрішніх справ і голові СБУ. Більше того, я з цього (приводу – ред.) телефонував Путіну, і це було у 2014 році. Сума цієї готівки – 4 млрд грн плюс золото, плюс активи українського Національного банку, які внаслідок моєї дипломатичної роботи були завезені до сховищ НБУ з окупованих територій Криму, які зберігалися в сейфах республіканського відділення НБУ», – сказав він.

Також Порошенко звинуватив чинну владу в тому, що це вона купує вугілля на окупованих територіях.

«Вони мають пояснити свої численні коментарі в ЗМІ, свої дії щодо фальсифікації законів, через які зараз фінансують країну-агресора і тероризм. Бо під виглядом російського вугілля до нас зараз заходить вугілля з окупованих територій», – додав експрезидент.

Окрім того, Порошенко прокоментував клопотання сторони обвинувачення про посилення йому запобіжного заходу.

«Прокурори вважають, що Порошенко може втекти, може впливати на свідків, може зробити заколот, щоб змістити Зеленського. Все це виглядає, як шизофренія. Я не виключаю, що буду клопотати про проведення психіатричної експертизи тим, хто склав це клопотання», – зауважив він.

Як відомо, 11 лютого слідчий суддя апеляційного суду Києва відмовив прокуратурі у зміні запобіжного заходу п'ятому президенту Петру Порошенку. Таким чином суд залишив запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, яке у січні наклав на Порошенка Печерський суд.

Після оголошення рішення суду Петро Порошенко звернувся до ЗМІ. Він наголосив, що це не перемога, але точно не поразка.

П'ятому президентові інкримінують державну зраду і сприяння терористичним організаціям. Зокрема, в прокуратурі заявляють, за згодою Порошенка Україна закуповувала вугілля на окупованих Росією територіях Луганської і Донецької областей.

Адвокати п'ятого президента натомість вимагали скасування будь-яких обмежень для нього на період слідства.

Нагадаємо, нещодавно Путін запропонував Порошенку політичний притулок у Росії. П'ятий президент Петро Порошенко відповів президенту РФ.

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