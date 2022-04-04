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    Події в Україні

    Британська розвідка назвала ключову ціль російських окупантів

    Російські війська намагаються взяти місто, але безуспішно - Британська розвідка назвала ключову ціль російських окупантів
    Російські війська намагаються взяти місто, але безуспішно
    фото з відкритих джерел

    Маріуполь потрібен рашистам для створення сухопутного коридору із Росії на окуповану територію Криму

    Російські війська намагаються взяти під повний контроль територію України на південному сході, щоб забезпечити собі сухопутний коридор з ОРДЛО до окупованого Криму. Для цього інтервенти сконцентрували зусилля на захопленні Маріуполя. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії в Twitter.

    «Маріуполь майже напевно є ключовою ціллю російського вторгнення, оскільки він забезпечить сухопутний коридор із Росії на окуповану територію Криму», – передаються дані британської розвідки.

    В оборонному відомстві зазначили, що в Маріуполі тривають запеклі бої, і російські війська намагаються взяти місто.

    «Місто продовжує піддаватися інтенсивним невибірковим ударам, але українські сили чинять стійкий опір, зберігаючи контроль в центральних районах», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, Генштаб повідомив, куди окупанти планують наступ на півдні.

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    Теги: розвідка Маріуполь росія окупанти Міноборони війна ОРДЛО Україна Twitter місто окупація #stoprussia
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    Британська розвідка назвала ключову ціль російських окупантів