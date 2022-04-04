Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів 4 квітня

Верещук: за понеділок евакуювали майже 3,4 тисячі людей

3 376 людей вдалося евакуювати гуманітарними коридорами

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповілапро результати роботи гуманітарних коридорів за 4 квітня.

Всього за сьогодні евакуйовано 3 376 людей.

По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 405 людей. З них з Маріуполя – 1 553 людини. Також 805 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь

Колона з семи автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась по погодженому маршруту у супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного хреста все ще заблокована у місті Мангуш.

Верещук також наголосила, що окупаційні війська продовжують порушувати домовленості і свої власні обіцянки.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Гірське в Луганській області вдалося евакуювати 971 людину.

«Не дивлячись на домовленості, російськи окупаційні війська систематично порушували режим тиші під час проведення евакуації в Луганській області. Ведемо перемовини і попри спротив, який чиниться з боку РФ роботі гуманітарних коридорів, не припинемо спроби з порятунку наших людей», – додала міністерка.

Раніше «Укрзалізниця» оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на понеділок, 4 квітня.