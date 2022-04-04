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    Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів 4 квітня

    Верещук: за понеділок евакуювали майже 3,4 тисячі людей - Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів 4 квітня
    Верещук: за понеділок евакуювали майже 3,4 тисячі людей
    фото з відкритих джерел

    3 376 людей вдалося евакуювати гуманітарними коридорами

    Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповілапро результати роботи гуманітарних коридорів за 4 квітня.

    Всього за сьогодні евакуйовано 3 376 людей.

    По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 405 людей. З них з Маріуполя – 1 553 людини. Також 805 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь

    Колона з семи автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась по погодженому маршруту у супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного хреста все ще заблокована у місті Мангуш.

    Верещук також наголосила, що окупаційні війська продовжують порушувати домовленості і свої власні обіцянки.

    З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Гірське в Луганській області вдалося евакуювати 971 людину.

    «Не дивлячись на домовленості, російськи окупаційні війська систематично порушували режим тиші під час проведення евакуації в Луганській області. Ведемо перемовини і попри спротив, який чиниться з боку РФ роботі гуманітарних коридорів, не припинемо спроби з порятунку наших людей», – додала міністерка.

    Раніше «Укрзалізниця» оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на понеділок, 4 квітня.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Укрзалізниця Україна окупація Ірина Верещук евакуація #stoprussia
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    Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів 4 квітня