Найцінніший великодній хліб: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

Пшениця для проєкту була вирощена в селах Херсонщини й Миколаївщини, де сапери розмінували 1800 га полів

У Києва напередодні Великодня відбулося особливе дійство – майстер-клас із випікання пасок, що несли в собі не лише тепло рук, а й історію відродження. Борошно для цих святкових виробів змололи з пшениці, яка проросла на звільнених від ворожої присутності та смертоносних мін полях Херсонщини й Миколаївщини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Урядовий портал.

Ця зворушлива ініціатива стала частиною проекту Soul of Soil 2.0 («Душа землі»), який об'єднав Міністерство економіки, ПРООН та мережу «Сільпо» у прагненні привернути увагу до трагічної проблеми мінної забрудненості українських земель та водночас показати неймовірну силу життя, що проростає навіть крізь біль.

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фото: Юлія Свириденко/Facebook

У Києві майстер-клас провів Євген Клопотенко, а участь взяла перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко, а також посли іноземних держав. Загалом у першому майстер-класі взяли участь 35 гостей.

Під час майстер-класу гостей навчали пекти традиційні паски, ділилися власними рецептами та секретами приготування, а також розповіли історію борошна із розмінованих полів Херсонщини. Кожен учасник отримав у подарунок готову паску.

Кожен учасник майстер-класу отримав у подарунок готову паску фото: мЮлія Свириденко/Facebook

«Ініціатива «Душа землі» уособлює стійкість і дух України. Напередодні Великодня, ми повинні пам'ятати, що кожен буханець хліба, кожна паска на наших столах є результатом багатьох історій мужності – відданості фермерів, хоробрості саперів та непохитної підтримки міжнародної спільноти. Наші колективні зусилля з розмінування – це не просто відновлення землі, це відновлення життя і забезпечення майбутнього, в якому українська земля буде відігравати важливу роль у забезпеченні продовольством усього світу», – Матіас Шмале, помічник Генерального секретаря, координатор системи ООН в Україні і гуманітарний координатор.

У майстер-класі взяли участь ресторатор Євген Клопотенко, перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко та телеведучий Костянтин Грубич (зліва направо) фото: Юлія Свириденко/Facebook

Подібні майстер-класи відбудуться ще у пʼяти великих містах України. Захід підтримують українські шеф-кухарі: Леонід Малюга у Львові, Андрій Ворона у Дніпрі, Олександр Цепковський у Харкові, Ігор Зражевський в Одесі, Георгій Асірян та Юлія Хізніченко у Миколаєві.

Випікання пасок із борошна з розмінованих полів деокупованої Херсонщини — лише частина проектуSoul of Soil 2.0.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення до безпечного використання повернуто вже понад 35 000 кв. км територій. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що наша держава – найзамінованіша країна у світі і понад 174 тис. квадратних кілометрів території зазнали впливу війни. Уряд визначив гуманітарне розмінування одним із ключових пріоритетів відновлення.