Головна Київ Новини
search button user button menu button

Найцінніший великодній хліб: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Найцінніший великодній хліб: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів
Загалом у першому майстер-класі взяли участь 35 гостей
фото: Юлія Свириденко/Facebook

Пшениця для проєкту була вирощена в селах Херсонщини й Миколаївщини, де сапери розмінували 1800 га полів

У Києва напередодні Великодня відбулося особливе дійство – майстер-клас із випікання пасок, що несли в собі не лише тепло рук, а й історію відродження. Борошно для цих святкових виробів змололи з пшениці, яка проросла на звільнених від ворожої присутності та смертоносних мін полях Херсонщини й Миколаївщини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Урядовий портал

Ця зворушлива ініціатива стала частиною проекту Soul of Soil 2.0 («Душа землі»), який об'єднав Міністерство економіки, ПРООН та мережу «Сільпо» у прагненні привернути увагу до трагічної проблеми мінної забрудненості українських земель та водночас показати неймовірну силу життя, що проростає навіть крізь біль.

16 фото
На весь екран
фото: Юлія Свириденко/Facebook

У Києві майстер-клас провів Євген Клопотенко, а участь взяла перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко, а також посли іноземних держав. Загалом у першому майстер-класі взяли участь 35 гостей.

Під час майстер-класу гостей навчали пекти традиційні паски, ділилися власними рецептами та секретами приготування, а також розповіли історію борошна із розмінованих полів Херсонщини. Кожен учасник отримав у подарунок готову паску.

Кожен учасник майстер-класу отримав у подарунок готову паску
Кожен учасник майстер-класу отримав у подарунок готову паску
фото: мЮлія Свириденко/Facebook

«Ініціатива «Душа землі» уособлює стійкість і дух України. Напередодні Великодня, ми повинні пам'ятати, що кожен буханець хліба, кожна паска на наших столах є результатом багатьох історій мужності – відданості фермерів, хоробрості саперів та непохитної підтримки міжнародної спільноти. Наші колективні зусилля з розмінування – це не просто відновлення землі, це відновлення життя і забезпечення майбутнього, в якому українська земля буде відігравати важливу роль у забезпеченні продовольством усього світу», – Матіас Шмале, помічник Генерального секретаря, координатор системи ООН в Україні і гуманітарний координатор.

У майстер-класі взяли участь ресторатор Євген Клопотенко, перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко та телеведучий Костянтин Грубич (зліва направо)
У майстер-класі взяли участь ресторатор Євген Клопотенко, перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко та телеведучий Костянтин Грубич (зліва направо)
фото: Юлія Свириденко/Facebook

Подібні майстер-класи відбудуться ще у пʼяти великих містах України. Захід підтримують українські шеф-кухарі: Леонід Малюга у Львові, Андрій Ворона у Дніпрі, Олександр Цепковський у Харкові, Ігор Зражевський в Одесі, Георгій Асірян та Юлія Хізніченко у Миколаєві.

Випікання пасок із борошна з розмінованих полів деокупованої Херсонщини — лише частина проектуSoul of Soil 2.0. 

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення до безпечного використання повернуто вже понад 35 000 кв. км територій. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що наша держава  – найзамінованіша країна у світі і понад 174 тис. квадратних кілометрів території зазнали впливу війни. Уряд визначив гуманітарне розмінування одним із ключових пріоритетів відновлення.  

Читайте також:

Теги: Миколаїв Київ Великдень 2025 війна Херсон розмінування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ярмарки пройдуть у всіх районах Києва
Де у Києві купити продуктові товари 22-23 березня: адреси ярмарків
22 березня, 06:58
За словами Алли Басалаєвої, порядок і організація проведення місцевих аудитів Держаудитслужбою регламентується спеціальною постановою Кабміну
Корупційний скандал в команді Кличка. Держаудитслужба готова провести аудит Києва
14 березня, 18:30
12-річний підліток зазнав смертельного травмування на станції «Київ-Волинський»
У лікарні помер 12-річний підліток, який отримав ураження струмом на електричці в Києві
18 березня, 12:18
Рятувальники ДСНС тіслали з води тіло тіло загиблого
Стрілянина в столичному офісі отримала трагічний фінал на Північому мості
20 березня, 16:33
Толока у Дніпровському районі 11 березня 2025 року
Влада Києва вигадала цікавий конкурс для активних громадян
26 березня, 13:36
У Миколаєві через обстріл зайнялись пожежі
У Миколаєві після обстрілу РФ виникли пожежі, є поранені (оновлено)
6 квiтня, 08:02
Середньомісячна температура повітря у Києві у березні на 4,9℃ перевищила кліматичну норму
Цьогорічний березень у Києві став найтеплішим за останні 140 років
1 квiтня, 13:47
27 квітня 2025 року заїзд транспортних засобів на вулицю Крайню буде обмежено
Поминальні дні у Києві: як працюватиме громадський транспорт
1 квiтня, 17:11
У Києві з'явилася перша полуниця
Перша полуниця з'явилася на вуличних розкладках у Києві: яка вартість ягід
3 квiтня, 18:48

Новини

Кредит під уявну техніку: як п'ятірка спритників обдурила банки на 55 млн грн
Кредит під уявну техніку: як п'ятірка спритників обдурила банки на 55 млн грн
На Фастівщині під колесами потяга загинув чоловік
На Фастівщині під колесами потяга загинув чоловік
Найцінніший великодній хліб: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів
Найцінніший великодній хліб: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів
У Гостомелі водійка Volkswagen врізалася в бетонні блоки, є постраждалі
У Гостомелі водійка Volkswagen врізалася в бетонні блоки, є постраждалі
Внаслідок нічної атаки ворога на столицю постраждали троє людей
Внаслідок нічної атаки ворога на столицю постраждали троє людей
Коли ж нарешті весна? Синоптикиня дала чітку відповідь для засніженого Києва
Коли ж нарешті весна? Синоптикиня дала чітку відповідь для засніженого Києва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 квітня 2025
42K
Ексначальник штабу «Азова» Кротевич закликав Сирського залишити посаду
18K
Прогноз магнітних бур на 10-12 квітня: якою буде сонячна активність
15K
Атака на Київ та вибухи у Росії: головне за ніч
12K
Шпигував для ФСБ в обмін на переїзд у Росію. Затримано клірика Московської церкви

Новини

10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
Вчора, 21:09
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
8 квiтня, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua