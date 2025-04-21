Окупанти застосовують нову тактику обстрілу Херсонщини

Війська РФ скидають авіабомби, а потім накривають місцевість артилерією

Російські війська активізували обстріли Херсонської області протягом останнього тижня та змінили тактику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника ОВА Олександра Прокудіна.

Як зазначив глава ОВА, ворог спочатку скидає авіабомби, а потім накриває ту ж саму місцевість артилерією.

«Це означає, що після першого «прильоту» ситуація залишається небезпечною. Саме тому важливо не залишати укриття одразу. Перебувайте у безпечному місці якнайдовше – це може врятувати вам життя», – каже він.

Прокудін також закликав мешканців не знімати наслідки обстрілів і не публікувати місця влучань у соцмережах. Ці фото, за його словами, ворог може використати для коригування вогню.

Нагадаємо, 19 квітня близько 17:00 російський диктатор Володимир Путін оголосив одностороннє «великоднє перемир’я». Він наказав припинити вогонь, але водночас закликав війська бути готовими до «відбиття провокацій з боку київського режиму».

Тоді ж росіяни безпілотником атакували Херсон. Це сталось через кілька хвилин після «перемир’я» на Великдень.

Раніше Державний департамент США заявив, що буде вітати продовження припинення вогню, попри те, що раніше Кремль заявив, що наказу про продовження не було.

Речник Держдепартаменту заявив, що вони бачили оголошення президента Путіна про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем.

Тим часом речниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова різко відреагувала на заклик Держдепу США, звинувативши Україну в тому, що вона порушила перемир’я та використала американську зброю Himars.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація оголосила про завершення «великоднього перемир'я». Міноборони РФ наказало окупаційним підрозділам наказали продовжувати бойові дії.

До слова, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський порівняв російське оголошення «перемир’я» з виставою.