Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти застосовують нову тактику обстрілу Херсонщини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти застосовують нову тактику обстрілу Херсонщини
Наслідки обстрілу Херсонської області
фото: Telegram/Олександр Прокудін

Війська РФ скидають авіабомби, а потім накривають місцевість артилерією

Російські війська активізували обстріли Херсонської області протягом останнього тижня та змінили тактику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника ОВА Олександра Прокудіна.

Як зазначив глава ОВА, ворог спочатку скидає авіабомби, а потім накриває ту ж саму місцевість артилерією.

«Це означає, що після першого «прильоту» ситуація залишається небезпечною. Саме тому важливо не залишати укриття одразу. Перебувайте у безпечному місці якнайдовше – це може врятувати вам життя», – каже він.

Прокудін також закликав мешканців не знімати наслідки обстрілів і не публікувати місця влучань у соцмережах. Ці фото, за його словами, ворог може використати для коригування вогню.

Нагадаємо, 19 квітня близько 17:00 російський диктатор Володимир Путін оголосив одностороннє «великоднє перемир’я». Він наказав припинити вогонь, але водночас закликав війська бути готовими до «відбиття провокацій з боку київського режиму».

Тоді ж росіяни безпілотником атакували Херсон. Це сталось через кілька хвилин після «перемир’я» на Великдень.

Раніше Державний департамент США заявив, що буде вітати продовження припинення вогню, попри те, що раніше Кремль заявив, що наказу про продовження не було.

Речник Держдепартаменту заявив, що вони бачили оголошення президента Путіна про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем.

Тим часом речниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова різко відреагувала на заклик Держдепу США, звинувативши Україну в тому, що вона порушила перемир’я та використала американську зброю Himars.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація оголосила про завершення «великоднього перемир'я». Міноборони РФ наказало окупаційним підрозділам наказали продовжувати бойові дії.

До слова, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський порівняв російське оголошення «перемир’я» з виставою

Читайте також:

Теги: обстріл Херсонщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни пошкодили, зокрема, дев'ять багатоповерхових і десять приватних будинків
На Херсонщині через удари РФ загинуло четверо людей, понад 20 – поранені
18 квiтня, 08:17
«Фаворит-Арена» слугувала домашньою ареною для хокейного «Дніпра» і була базою підготовки хокеїстів та фігуристів
У Херсоні Росія знищила льодовий палац «Фаворит-Арена»
16 квiтня, 14:23
Наслідки атаки БпЛА по Одесі
ДСНС показала наслідки ворожої атаки по Одесі
16 квiтня, 05:39
Аварійно-рятувальні роботи в Сумах тривають
Буданов назвав виконавців воєнного злочину в Сумах
13 квiтня, 15:12
Пожежники ліквідували всі пожежі у столиці, спричинені російською атакою
Пошкоджені будинки та авто: наслідки ворожої атаки на Київ (фото)
10 квiтня, 07:36
Наслідки масованого обстрілу Холодногірського району міста Харкова
Масована атака дронів по Харкову: прокуратура повідомила наслідки
2 квiтня, 03:48
Рятувальники демонтують аварійні конструкції у пошкоджених багатоповерхових житлових будинках
У Сумах зросла кількість постраждалих після ракетного удару
25 березня, 11:29
У столичній багатоповерхівці зайнялась пожежа на верхніх поверхах через атаку дронів
Стало відомо про перших постраждалих у Києві через ворожу атаку
23 березня, 02:23
Сумщина потерпає від ворожих обстрілів
Окупанти завдали масованого удару по Сумщині. Загинули цивільні
21 березня, 20:09

Події в Україні

Російські війська відступають з околиць Покровська
Російські війська відступають з околиць Покровська
Окупанти застосовують нову тактику обстрілу Херсонщини
Окупанти застосовують нову тактику обстрілу Херсонщини
Військово-морські сили про завершення «перемирʼя»: З Криму летіло все, що тільки могло
Військово-морські сили про завершення «перемирʼя»: З Криму летіло все, що тільки могло
Окупанти у Криму влаштовують перевірки школярів
Окупанти у Криму влаштовують перевірки школярів
Карта бойових дій в Україні станом на 21 квітня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 квітня 2025 року
Втрати ворога станом на 21 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 квітня 2025
53K
Епіфаній пояснив, чому Бог допустив війну в Україні
50K
Епіфаній розповів, коли закінчиться війна
17K
Помер Папа Римський Франциск
16K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Вчора, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua