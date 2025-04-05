Маючи можливість служити в тилу, свідомо повернувся на передову. Згадаймо Юрія Скрута

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Юрій Скрут покинув роботу у Німеччині та повернувся на Батьківщину

Воїн дивом вижив у надважких боях під Мар’їнкою у складі підрозділів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Скрута.

Захисник України зі Львова Юрій Скрут, який боровся із загарбниками на Харківщині у лавах Третьої окремої штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ, поліг 30 березня 2025 року.

Народився Юрій Скрут 23 грудня 1994 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі №97 міста Львова. Здобув освіту у Львівському фаховому коледжі Львівського національного університету природокористування.

Після завершення навчання працював у ресторанній сфері міста Львова. Активно займався бойовими мистецтвами, захоплювався легкою атлетикою. За словами рідних, Юрій був надзвичайно сильною, сміливою, безкорисною та справедливою особистістю, щедрим і надійним другом, сином та братом.

Юрій Скрут боровся із загарбниками на Харківщині у лавах Третьої окремої штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ фото: Львівська міська рада

Після початку повномасштабного вторгнення РФ за власним бажанням покинув роботу в Німеччині та повернувся на Батьківщину, щоб дати відсіч російському агресору. Пройшов надважкі бої під Мар’їнкою у складі підрозділів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та дивом вижив, отримавши складне поранення.

В Юрія Скрута була можливість у подальшому служити державі у тилу, та він свідомо прийняв рішення повернутися на передову. Впродовж останнього періоду боровся із загарбниками на Харківщині у лавах 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. За особисту мужність на полі бою був неодноразово відзначений військовим командуванням. Життя українського воїна обірвалося 30 березня 2025 року.

Поховали захисника на Личаківському кладовищі.

В Юрія Скрута залишилися батьки, бабуся з дідусем, сестра, рідні, друзі та побратими.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.