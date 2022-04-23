Зеленський назвав умови, за яких Україна припинить переговори з РФ

Між Україною та Росією тривають переговори про припинення війни

Україна може припинити будь-які переговори з Російською Федерацією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 23 квітня.

Він назвав умови, за яких це станеться:

якщо окупанти продовжать вбивати наших людей в Маріуполі,

якщо росіяни організують «референдуми» на тимчасово окупованих територіях.

«Якщо будуть знищені наші люди у Маріуполі, якщо буде проголошено псевдореферендум в нових псевдореспубліках, Україна вийде з будь-яких переговорних процесів. Але наші люди, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, повинні знати і не допомагати окупантам», - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Зеленський заявив, що наближається день, коли російські окупанти будуть змушені залишити Україну.

Як повідомлялося, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідає Україну 28 квітня і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Перед цим 26 квітня планується зустріч генсека ООН з Путіним у Москві.