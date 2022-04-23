  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Зеленський назвав умови, за яких Україна припинить переговори з РФ

    Володимир Зеленський проводить пресконференцію в київській підземці - Зеленський назвав умови, за яких Україна припинить переговори з РФ
    Володимир Зеленський проводить пресконференцію в київській підземці
    фото: скріншот із відео

    Між Україною та Росією тривають переговори про припинення війни

    Україна може припинити будь-які переговори з Російською Федерацією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 23 квітня.

    Він назвав умови, за яких це станеться:

    • якщо окупанти продовжать вбивати наших людей в Маріуполі,
    • якщо росіяни організують «референдуми» на тимчасово окупованих територіях.

    «Якщо будуть знищені наші люди у Маріуполі, якщо буде проголошено псевдореферендум в нових псевдореспубліках, Україна вийде з будь-яких переговорних процесів. Але наші люди, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, повинні знати і не допомагати окупантам», - сказав Зеленський.

    Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

    Зеленський заявив, що наближається день, коли російські окупанти будуть змушені залишити Україну.

    Як повідомлялося, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідає Україну 28 квітня і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

    Перед цим 26 квітня планується зустріч генсека ООН з Путіним у Москві.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський назвав умови, за яких Україна припинить переговори з РФ