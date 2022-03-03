Російські окупанти нанесли авіаудар по ТЭЦ і вокзалу Охтирки (відео)

Поки невідомо, яка ситуація з енергопостачанням у місті після влучання в ТЕЦ

Обстріляні також житлові квартали Охтирки

Мер Охтирки Павло Кузьменко повідомив, що російські окупанти нанесли авіаудар по ТЭЦ і залізничному вокзалу міста.

Обстріляні також житлові квартали. Кузьменко розповів, що деталі будуть згодом.

Поки невідомо, яка ситуація з енергопостачанням у місті після влучання в ТЕЦ та про масштаби руйнування.

Очевидці повідомляють, що близько 16.30 бачили літаки над містом, після чого почули потужні вибухи. Після обстрілу частина Охтирки залишилася без світла.

Зазначимо, Охтирка Сумської області оговтується після потужних артилерійських обстрілів російських окупантів. Вони зруйнували майже половину міста.

Сьогодні, 3 березня, російські окупанти обстріляли нафтобазу в Чернігові. Начальник Генштабу Збройних сил Валерій Залужний заявив, що людей, яких російські окупанти мобілізували в ОРДЛО, планують використати для наступу на Одесу та Київ.

Голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута повідомив, що окупанти повністю зайняли будівлю Херсонської ОДА.

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов підтвердив, що російські війська зайшла в місто.

1 та 2 березня російські військові обстріляли медичний заклад у місті Василівка Запорізької області. Внаслідок цього троє людей загинули, четверо отримали тяжкі поранення.

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