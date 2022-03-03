Мер Енергодару: окупант відкрив вогонь по населенню і зайшов у місто

На оприлюдненому мером відео чутно, як в Енергодарі лунає сирена.

До міста заїхало близько 100 одиниць військової техніки

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов підтвердив, що російські війська зайшла в місто. Про це він написав у Facebook близько 17.00.

«На блокпосту Енергодара окупанти відкрили вогонь по мирному населенню. Близько 100 одиниць ворожої військової техніки зайшло в місто. Населення чинить супротив», – зазначив мер.

На оприлюдненому мером відео чутно, як в Енергодарі лунає сирена.

Орлов також закликав містян залишити вулицю, відійти від вікон і не користуватися ліфтами.

Пізніше мер написав у соцмережі: «На блокпосту триває бій. Наші хлопці чинять супротив і роблять все від них залежне, щоб далі ворог не пройшов. За попередньою інформацію на бул. Каштановий під час обстрілу постраждали кілька будинків. Чи є поранені, наразі уточнюється».

Раніше російські окупанти намагалися переконати владу міста Енергодар, що їм вистачить лише ненадовго зайти до міста та сфотографуватися біля атомного об’єкта.

Нагадаємо, що вчора, 2 березня, російські окупаційні війська прямували до міста Енергодар, де знаходиться Запорізька АЕС. Однак містяни вийшли на зустріч «живим щитом» і зупинили ворога.

фото з соцмереж

Зазначимо, що Запорізька АЕС є найбільшої атомною станцією в Європі.