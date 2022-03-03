У мережі закликають публікувати відео російських полонених в Instagram, ВКонтакте та Однокласниках

Відео допитів полонених російських солдатів, які ми публікуємо від початку війни – це, природно, прекрасно

Нам треба прорвати заслони російської пропаганди

Політичний експерт Сергій Биков закликає публікувати відео допитів полонених російських солдат у тих соцмережах, якими користуються їхні батьки, друзі, знайомі: Instagram, ВКонтакте, Однокласники.

«Відео допитів полонених російських солдатів, які ми публікуємо від початку війни – це, природно, прекрасно. Але, на жаль, недостатньо впливає на Росію та її громадян. Навряд чи маму умовного рязанського Вані підписано на нашого Антона Геращенка чи Сухопутні війська ЗС України. Аудиторії різні. А російська пропаганда не пустить відео допитів на ТБ», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Биков вважає, що ефективніше змушувати 20-річних окупантів постити у себе в соцмережах відео, як їх допитують.

«Instagram, ВКонтакте, Однокласники – там їхні друзі, батьки та знайомі. Тим більше, що Україна відкрила доступ до російських соцмереж. Давайте користуватися цим.

Тоді ми прорвемо заслони російської пропаганди і піднімемо повіки, почнемо знімати пелену з очей росіян», – переконаний експерт.