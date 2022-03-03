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    У мережі закликають публікувати відео російських полонених в Instagram, ВКонтакте та Однокласниках

    Відео допитів полонених російських солдатів, які ми публікуємо від початку війни &ndash; це, природно, прекрасно - У мережі закликають публікувати відео російських полонених в Instagram, ВКонтакте та Однокласниках
    Відео допитів полонених російських солдатів, які ми публікуємо від початку війни – це, природно, прекрасно

    Нам треба прорвати заслони російської пропаганди

    Політичний експерт Сергій Биков закликає публікувати відео допитів полонених російських солдат у тих соцмережах, якими користуються їхні батьки, друзі, знайомі: Instagram, ВКонтакте, Однокласники.

    «Відео допитів полонених російських солдатів, які ми публікуємо від початку війни – це, природно, прекрасно. Але, на жаль, недостатньо впливає на Росію та її громадян. Навряд чи маму умовного рязанського Вані підписано на нашого Антона Геращенка чи Сухопутні війська ЗС України. Аудиторії різні. А російська пропаганда не пустить відео допитів на ТБ», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

    Биков вважає, що ефективніше змушувати 20-річних окупантів постити у себе в соцмережах відео, як їх допитують.

    «Instagram, ВКонтакте, Однокласники – там їхні друзі, батьки та знайомі. Тим більше, що Україна відкрила доступ до російських соцмереж. Давайте користуватися цим.

    Тоді ми прорвемо заслони російської пропаганди і піднімемо повіки, почнемо знімати пелену з очей росіян», – переконаний експерт.

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    Теги: Росія пропаганда війна Вконтакте Facebook Instagram
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    У мережі закликають публікувати відео російських полонених в Instagram, ВКонтакте та Однокласниках