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    Думки вголос

    Питання дня – то яка держава не відбулась?

    • Сергій Тихий

      Журналіст

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    Окупанти можуть лише красти з магазина їжу - Питання дня – то яка держава не відбулась?
    Окупанти можуть лише красти з магазина їжу
    з відкритих джерел

    Російське «вєлічіє» виявилось порожнім звуком

    Faild State, кажете? Ну, і хто з нас тепер держава, яка не відбулася?

    Уже вісім днів і ночей Україна одна відбиває бандитський напад скажених орд з трьох (!) боків. І що, посипалися її органи влади, інфраструктура, управління? Та ні ж – і близько того нема. Стоїмо – і як стоїмо!

    А насправді Україна показала, як злагоджено, професійно і самовіддано працює те, що американці називають у себе Deep State – Глибинна Держава, постійно діюча система влади, з тисячами професіоналів на своєму місці – те, що утримує і забезпечує порядок, і оборону – що в повсякденному житті, що при законній змінні владі, що під час жорстокої війни.

    І в Україні глибинна держава спрацювала, якщо, не «як годинник», то просто блискуче – любо дорого подивитися, як діють і дають результат Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, Міністерство інфраструктури, Генеральний штаб, обласні адміністрації по всій Україні... Президент проводить селекторну нараду з областями – було таке повідомлення – а у мене, в дачному кооперативі під Києвом, чути, як неподалік, б’ють наші 152-міліметрові гаубиці, і я уявляю важкий снаряд, що летить до цілі і розриває в шмаття рашистську наволоч.

    Головне, звісно, народ. Що тільки не вякали про нього «за порєбріком», як ще тиждень тому – ніде правди діти – не до кінця вірили в нього партнери і союзники, а він встав на захист свого кревного і найдорожчого з небаченою ще єдністю та готовністю до самопожертви.

    Це «нація, яка не відбулася», ублюдки рашистські!?

    Це ви не відбулися, як держава, яку можна поважати, з якою можна співіснувати у світі! Подивіться на 4 (чотири зі ста дев'яносто п'яти!) ганебних режими, які проголосували разом з вами в ООН проти резолюції з засудженням фашистської Раші за агресію проти України. Це тепер і ваше обличчя на довгі роки. Весь світ об’явив вам війну, закрив у резервації. І скоро – світ закінчить цю війну повним вашим розгромом.

    І ніхто, крім самих вас, у цьому не винний. Це ви ж мовчали і удавали з себе «скрєпоносців», поки ця бліда спірохета у ранзі вашого президента робила з вами, що хотіла 22(!) роки. Тепер – тримайте за все це! Не відбулася ваша імперія, 500 років пижилася – і здохла. Це ви – і є Faild State.

    З дороги!

    Джерело: Блог Сергія Тихого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія дороги війна напад Україна інфраструктура
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    Питання дня – то яка держава не відбулась?