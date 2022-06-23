Окупанти найближчим часом спробують захопити чотири міста: деталі

Росія веде проти України війну на виснаження

Найближчим часом рашисти спробують захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, а потім піти на Краматорськ та Слов’янськ. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу.

Маляр зазначила, що Росія веде проти України війну на виснаження. Найближчим часом російські війська намагатимуться захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, тому що командуванню країни-агресора потрібна нагода для того, щоб оголосити про виконання завдання щодо встановлення контролю над Луганською та Донецькою областями.

«Надалі ворог планує зосередити свої зусилля на захопленні найбільших міст Донецької області – Краматорська та Слов'янська», – зазначила заступниця міністра.

Раніше повідомлялося, що армія Білорусі розконсервує військову техніку, яка може бути перекинута в Україну на Донецький напрям фронту.

Нагадаємо, триває 120-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Сєвєродонецькому напрямку противник оволодів населеними пунктами Лоскутівка, Рай-Олександрівка. Веде штурмові дії з метою встановлення контролю над населеним пунктом Сиротине. Здійснює підготовчі заходи до форсування річки Сіверський Донець.

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