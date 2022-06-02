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    Події в Україні

    ЗСУ розповіли, чи зможуть окупанти захопити Дніпро

    Рашисти знаходяться настільки далеко від Дніпра, що взяти його зараз неможливо - ЗСУ розповіли, чи зможуть окупанти захопити Дніпро
    Рашисти знаходяться настільки далеко від Дніпра, що взяти його зараз неможливо
    фото з відкритих джерел

    Полковник зазначає, що ріки роблять місто Дніпро неприступною фортецею

    У рашистів немає жодного шансу окупувати місто Дніпро. Про це повідомив екс-начальник прес-служби Генштабу, полковник ЗСУ Владислав Селезньов в коментарі «РБК-Україна».

    Полковник зазначає, що навіть якщо противник підійде на відстань 90 кілометрів до Дніпра, він може застосовувати реактивну артилерію, але взяти місто в оточення і тим більше захопити його «у них жодних шансів і можливостей немає».

    «Ріки Дніпро та Самара роблять місто неприступною фортецею», – зазначає Селезньов.

    У ЗСУ зазначили, що місто добре укріплене, а позиції Росії знаходяться настільки далеко (у сотнях кілометрів), що взяти його зараз неможливо.

    Нагадаємо, вранці 27 травня окупанти випустили три ракети по Дніпропетровській області. Одна з них влучила у казарму Національної гвардії. Внаслідок удару щонайменше 10 загиблих та близько 35 поранених.

    Додамо, що триває 99-та доба повномасштабної війни Росії проти України.Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. На Донецькому напрямку противник продовжує вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ розповіли, чи зможуть окупанти захопити Дніпро