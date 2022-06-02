ЗСУ розповіли, чи зможуть окупанти захопити Дніпро

У рашистів немає жодного шансу окупувати місто Дніпро. Про це повідомив екс-начальник прес-служби Генштабу, полковник ЗСУ Владислав Селезньов в коментарі «РБК-Україна».

Полковник зазначає, що навіть якщо противник підійде на відстань 90 кілометрів до Дніпра, він може застосовувати реактивну артилерію, але взяти місто в оточення і тим більше захопити його «у них жодних шансів і можливостей немає».

«Ріки Дніпро та Самара роблять місто неприступною фортецею», – зазначає Селезньов.

У ЗСУ зазначили, що місто добре укріплене, а позиції Росії знаходяться настільки далеко (у сотнях кілометрів), що взяти його зараз неможливо.