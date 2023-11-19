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Окупанти не можуть забезпечити опалювальний сезон на Херсонщині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти не можуть забезпечити опалювальний сезон на Херсонщині
Чимало котелень на окупованих територіях Херсонської області не мають запасів вугілля на зиму
фото з відкритих джерел

Окупаційні адміністрації досі не поспішають виділяти кошти на забезпечення проходження опалювального сезону

Російські окупанти не можуть забезпечити опалювальний сезон на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що чимало котелень на окупованих територіях Херсонської області досі не мають запасів вугілля на зиму.

Це пов’язано з тим, що ціни на вугілля на ТОТ зросли втричі в порівнянні з минулим роком, а окупаційні адміністрації досі не поспішають виділяти додаткові кошти на забезпечення проходження опалювального сезону.

Ціни на дрова також значно зросли, що також не дозволяє підготуватись до зими мешканцям приватних будинків.

Раніше центр національного спротиву повідомляв, що російські окупанти не здатні забезпечити проведення опалювального сезону на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, Україна вперше в історії увійшла в опалювальний сезон без імпорту газу.

Фахівці прогнозують важчу, ніж торік, зиму 2023-2024 в Україні через, зокрема імовірні масовані обстріли енергосистеми російськими агресорами. Водночас як військові, так і енергетики готові реагувати на них. Голова енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко наголосив, що, хоча систем ППО може бути недостатньо для можливої інтенсивності обстрілів, ситуація з цим видом захисту почала поліпшуватися з минулого року і поліпшується з кожним місяцем.

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Теги: окупанти опалювальний сезон Херсонщина

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