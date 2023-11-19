Окупанти не можуть забезпечити опалювальний сезон на Херсонщині

Чимало котелень на окупованих територіях Херсонської області не мають запасів вугілля на зиму

Окупаційні адміністрації досі не поспішають виділяти кошти на забезпечення проходження опалювального сезону

Російські окупанти не можуть забезпечити опалювальний сезон на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зазначається, що чимало котелень на окупованих територіях Херсонської області досі не мають запасів вугілля на зиму.

Це пов’язано з тим, що ціни на вугілля на ТОТ зросли втричі в порівнянні з минулим роком, а окупаційні адміністрації досі не поспішають виділяти додаткові кошти на забезпечення проходження опалювального сезону.

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Ціни на дрова також значно зросли, що також не дозволяє підготуватись до зими мешканцям приватних будинків.

Раніше центр національного спротиву повідомляв, що російські окупанти не здатні забезпечити проведення опалювального сезону на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, Україна вперше в історії увійшла в опалювальний сезон без імпорту газу.

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