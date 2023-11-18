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Окупанти вигадали нову схему, щоб змусити пенсіонерів узяти паспорт РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти вигадали нову схему, щоб змусити пенсіонерів узяти паспорт РФ
Окупанти обіцяють соцвиплати за отриманням російського паспорта
фото: Depositphotos

Кремль намагається підкупити громадян «соціальною допомогою»

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях пропонують пенсіонерам виплати в розмірі 10 тисяс рублів (3 тисячі гривень) за відмову від українського громадянства. Про це повідомив Центр національного спротиву.

«Кремль намагається підкупити громадян пенсійного віку «соціальною допомогою» у розмірі 10 тис. рублів. Для того, щоб її отримати необхідно переоформити пенсію відповідно до російських норм, включно з отриманням російського паспорта», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що росіяни вже два, а подекуди і три місяці не видають соціальні виплати по догляду за дитиною.

«Усі ці заходи створюють такі умови, щоб упокорити населення і воно було цілковито залежне від окупаційних адміністрацій та подачок від Кремля», – зазначають у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, що жителям тимчасово окупованого Мелітополя, які відмовляються отримувати російські паспорти, загарбники погрожують штрафами та депортацією.

Крім того, на окупованих територіях ворог погрожує звільняти з роботи осіб без російських паспортів.

Раніше повідомлялося, що РФ розпочала мобілізацію громадян з російським паспортом на окупованих територіях України.

Теги: пенсіонери окупація паспорт окупанти

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