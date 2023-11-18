Окупанти вигадали нову схему, щоб змусити пенсіонерів узяти паспорт РФ

Кремль намагається підкупити громадян «соціальною допомогою»

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях пропонують пенсіонерам виплати в розмірі 10 тисяс рублів (3 тисячі гривень) за відмову від українського громадянства. Про це повідомив Центр національного спротиву.

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«Кремль намагається підкупити громадян пенсійного віку «соціальною допомогою» у розмірі 10 тис. рублів. Для того, щоб її отримати необхідно переоформити пенсію відповідно до російських норм, включно з отриманням російського паспорта», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що росіяни вже два, а подекуди і три місяці не видають соціальні виплати по догляду за дитиною.

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«Усі ці заходи створюють такі умови, щоб упокорити населення і воно було цілковито залежне від окупаційних адміністрацій та подачок від Кремля», – зазначають у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, що жителям тимчасово окупованого Мелітополя, які відмовляються отримувати російські паспорти, загарбники погрожують штрафами та депортацією.

Крім того, на окупованих територіях ворог погрожує звільняти з роботи осіб без російських паспортів.

Раніше повідомлялося, що РФ розпочала мобілізацію громадян з російським паспортом на окупованих територіях України.