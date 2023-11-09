Росіяни обстріляли церкву у Херсоні (фото)

Церква розташована у Корабельному районі Херсону

Сьогодні, 9 листопада, окупанти завдала удару по Корабельному району Херсону. Серед іншого, пошкоджень зазнала будівля церкви. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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«Церква у мікрорайоні Корабел. Сьогодні її нещадно обстріляли російські терористи», – написав він.

Раніше повідомлялося. що російська ракета пошкодила храм Московського патріархату в Одесі.

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Також повідомлялося, що у Великодню ніч Росія обстріляла церкву на Запоріжжі.