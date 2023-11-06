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Повітряні сили показали, як вночі збивали «Шахеди» над Одещиною (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряні сили показали, як вночі збивали «Шахеди» над Одещиною (відео)
фото ілюстративне

Вночі російські терористи атакували Одесу різними типами ракет та ударними дронами

Цієї ночі російські російські загарбники атакували Одеську область дронами-камікадзе Shahed-136/131, а також ракетами. Кадри роботи нашої ППО по ворожих цілях показав командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegramкомандувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

Як зазначив Олещук, на відео показана бойова робота зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь».

Нагадаємо, вночі російські терористи атакували Одесу різними типами ракет та ударними дронами. Є влучання ракет у середмістя та по промисловій будівлі, що вже не використовувалася. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста (зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО).

Ударні дрони Shahed-131/136 росіяни спрямували по припортовій інфраструктурі Одеси. 15 безпілотників знищили наші сили ППО.

Влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном. Пожежу оперативно ліквідовано.

Теги: війна Одеса ЗСУ окупанти

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