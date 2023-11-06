Повітряні сили показали, як вночі збивали «Шахеди» над Одещиною (відео)

Вночі російські терористи атакували Одесу різними типами ракет та ударними дронами

Цієї ночі російські російські загарбники атакували Одеську область дронами-камікадзе Shahed-136/131, а також ракетами. Кадри роботи нашої ППО по ворожих цілях показав командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegramкомандувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

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Як зазначив Олещук, на відео показана бойова робота зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь».

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Нагадаємо, вночі російські терористи атакували Одесу різними типами ракет та ударними дронами. Є влучання ракет у середмістя та по промисловій будівлі, що вже не використовувалася. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста (зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО).

Ударні дрони Shahed-131/136 росіяни спрямували по припортовій інфраструктурі Одеси. 15 безпілотників знищили наші сили ППО.

Влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном. Пожежу оперативно ліквідовано.