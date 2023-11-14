Росія перекидає військову техніку із Криму в Херсонську область: причина

Росіяни направляють техніку в бік Херсонської області через втрати на цьому напрямку

Війська РФ перекидають дві командно-штабні машини і танк

Окупанти перекидають партію військової техніки з тимчасово окупованого Криму в бік Херсонської області. Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар «Атеш».

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«Наш агент успішно зафіксував перекидання російської техніки в районі селища Октябрське», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що техніку направляють у бік Херсонської області. Пов'язано це з великими втратами на зазначеному напрямку.

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Партизани повідомляють, що війська РФ перекидають дві командно-штабні машини і танк.

Нагадаємо, росіяни перекидають кораблі з тимчасово окупованого Криму в Новоросійськ через побоювання нових атак ЗСУ по чорноморському флоту РФ.

Раніше повідомлялося, що партизанський рух «Атеш» виявив та зафіксував велике місце дислокації російських військ на зерноскладі у селі Зарічне Джанкойського району тимчасово окупованого Криму. За наявною інформацією, там знаходиться близько 20 одиниць автомобільної техніки, серед яких є як тентовані «Урали» і КамАЗи, так і паливозаправники.