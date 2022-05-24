Окупанти облаштовують позиції на острові Зміїний: планують блокувати Одеський порт

Війська РФ зміцнюють свої сили на острові Зміїний заради контролю над морськими шляхами

Війська РФ зміцнюють свої сили на острові Зміїний заради контролю над морськими шляхами

Загроза ворожих ракетних ударів – висока

В Одеській області на острові Зміїний російські війська облаштовують і зміцнюють свої позиції. Про це повідомив спікер голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Ніч на 24 травня в Одесі пройшла без обстрілів, проте загроза ворожих ракетних ударів із акваторії Чорного моря територією регіону висока. Втім, Сили оборони півдня України надійно виконують поставлені бойові завдання», – повідомляє Братчук.

За його словами, у Чорному морі триває маневрування корабельного угруповання РФ. У його складі – великі десантні кораблі і кораблі, що несуть на своєму борту крилаті ракети. Загроза ворожих ракетних ударів – висока.

«Мета ворога залишається незмінною – подальша блокада Одеського порту і контроль за південно-західною частиною Чорного моря. Для цього ворог в тимчасово окупованому Криму на північно-західному напрямку встановив комплекс С-400 і проводить певні роботи з облаштування та зміцнення своїх оборонних і наступальних дій на острові Зміїний», – додав Братчук.

Раніше Головного управління розвідки Міноборони повідомляло, що Росія розгортає на острові Зміїний зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир» та ЗРК «Тор-М2», які мають забезпечувати протиповітряну оборону РФ ближнього радіуса дії.

А на півночі Криму рашисти розгортають додаткові зенітні ракетні дивізіони С-400. В Чорноморській та Азовській операційних зонах кораблі окупантів продовжують виконувати завдання з ізоляції районів ведення бойових дій.

До слова, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що острів Зміїний у Чорному морі є стратегічно важливим. Саме тому Збройні Сили України боротимуться за нього, поки буде потрібно.

Крім цього, в районі острова Зміїний підрозділи ЗСУ потопили ударами ракет «Нептун» флагман «Москва»; знищено атаками «Байрактарів» десантний катер типу «Серна» із ЗРК «Тор», два десантно-штурмові катери типу «Раптор», а ще один «Раптор» суттєво пошкоджено. Крім того, ударами з «Байрактару» на острові Зміїний ЗСУ знищили ворожий командний пункт.



