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    Події в Україні

    Окупанти облаштовують позиції на острові Зміїний: планують блокувати Одеський порт

    Війська РФ зміцнюють свої сили на острові Зміїний заради контролю над морськими шляхами - Окупанти облаштовують позиції на острові Зміїний: планують блокувати Одеський порт
    Війська РФ зміцнюють свої сили на острові Зміїний заради контролю над морськими шляхами
    фото з відкритих джерел

    Загроза ворожих ракетних ударів – висока

    В Одеській області на острові Зміїний російські війська облаштовують і зміцнюють свої позиції. Про це повідомив спікер голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

    «Ніч на 24 травня в Одесі пройшла без обстрілів, проте загроза ворожих ракетних ударів із акваторії Чорного моря територією регіону висока. Втім, Сили оборони півдня України надійно виконують поставлені бойові завдання», – повідомляє Братчук.

    За його словами, у Чорному морі триває маневрування корабельного угруповання РФ. У його складі великі десантні кораблі і кораблі, що несуть на своєму борту крилаті ракети. Загроза ворожих ракетних ударів висока.

    «Мета ворога залишається незмінною подальша блокада Одеського порту і контроль за південно-західною частиною Чорного моря. Для цього ворог в тимчасово окупованому Криму на північно-західному напрямку встановив комплекс С-400 і проводить певні роботи з облаштування та зміцнення своїх оборонних і наступальних дій на острові Зміїний», додав Братчук.

    Раніше Головного управління розвідки Міноборони повідомляло, що Росія розгортає на острові Зміїний зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир» та ЗРК «Тор-М2», які мають забезпечувати протиповітряну оборону РФ ближнього радіуса дії.

    А на півночі Криму рашисти розгортають додаткові зенітні ракетні дивізіони С-400. В Чорноморській та Азовській операційних зонах кораблі окупантів продовжують виконувати завдання з ізоляції районів ведення бойових дій.

    До слова, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що острів Зміїний у Чорному морі є стратегічно важливим. Саме тому Збройні Сили України боротимуться за нього, поки буде потрібно.

    Крім цього, в районі острова Зміїний підрозділи ЗСУ потопили ударами ракет «Нептун» флагман «Москва»; знищено атаками «Байрактарів» десантний катер типу «Серна» із ЗРК «Тор», два десантно-штурмові катери типу «Раптор», а ще один «Раптор» суттєво пошкоджено. Крім того, ударами з «Байрактару» на острові Зміїний ЗСУ знищили ворожий командний пункт.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти облаштовують позиції на острові Зміїний: планують блокувати Одеський порт