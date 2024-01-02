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Окупанти обстріляли 25 населених пунктів на Запоріжжі (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти обстріляли 25 населених пунктів на Запоріжжі (фото)
Росія вчергове вдарила по Запорізькій області
фото: Telegram/Юрій Малашко

РФ атакувала 27 безпілотниками Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку, Полтавку, Новодарівку й Білогір'я

У Запорізькій області російські окупанти обстріляли 25 населених пунктів. Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, зафіксовано 153 удари по області.

Зокрема російські війська вдарили авіаційним снарядом по Новодарівці та атакували 27 безпілотниками Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку, Полтавку, Новодарівку й Білогір'я.

Зафіксовано 153 удари по Запорізькій області
Зафіксовано 153 удари по Запорізькій області
фото: Telegram/Юрій Малашко
Наслідок удару по Запорізькій області
Наслідок удару по Запорізькій області
фото: Telegram/Юрій Малашко

Ще 125 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Новоданилівки, Щербаків, Чарівного, Левадного, Преображенки, Степногірська, П'ятихаток, Плавнів, Лобкового та інших міст і сіл на лінії вогню.

Також в області надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя обійшлось без постраждалих.

Окупанти завдали удару по Запорізькій області
Окупанти завдали удару по Запорізькій області
фото: Telegram/Юрій Малашко
Наслідки чергового удару по Запорізькій області
Наслідки чергового удару по Запорізькій області
фото: Telegram/Юрій Малашко

Нагадаємо, сьогодні зранку, 2 січня, Росія здійснила масовану атаку по території України. У різних районах Києва внаслідок ранкового ракетного обстрілу росіян виникли пожежі у багатоповерхівках, супермаркеті та складах. Кількість постраждалих зростає.

Читайте також: Масований удар Росії по Києву. Є постраждалі (оновлюється)
Теги: Запоріжжя обстріл окупанти війна

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