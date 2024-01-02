Окупанти обстріляли 25 населених пунктів на Запоріжжі (фото)

РФ атакувала 27 безпілотниками Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку, Полтавку, Новодарівку й Білогір'я

У Запорізькій області російські окупанти обстріляли 25 населених пунктів. Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, зафіксовано 153 удари по області.

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Зокрема російські війська вдарили авіаційним снарядом по Новодарівці та атакували 27 безпілотниками Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку, Полтавку, Новодарівку й Білогір'я.

Зафіксовано 153 удари по Запорізькій області фото: Telegram/Юрій Малашко

Наслідок удару по Запорізькій області фото: Telegram/Юрій Малашко

Ще 125 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Новоданилівки, Щербаків, Чарівного, Левадного, Преображенки, Степногірська, П'ятихаток, Плавнів, Лобкового та інших міст і сіл на лінії вогню.

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Також в області надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя обійшлось без постраждалих.

Окупанти завдали удару по Запорізькій області фото: Telegram/Юрій Малашко

Наслідки чергового удару по Запорізькій області фото: Telegram/Юрій Малашко

Нагадаємо, сьогодні зранку, 2 січня, Росія здійснила масовану атаку по території України. У різних районах Києва внаслідок ранкового ракетного обстрілу росіян виникли пожежі у багатоповерхівках, супермаркеті та складах. Кількість постраждалих зростає.