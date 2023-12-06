Зеленський звернувся до оборонних компаній США

Глава держави наголосив, що Україна зацікавлена у спільному виробництві всього спектра зброї

Президент Володимир Зеленський запросив американські оборонні компанії до співпраці з Україною. Про це глава держави заявив під час виступу на українсько-американській конференції оборонних індустрій.

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«Я запрошую всі американські оборонні компанії до співпраці з Україною. Я впевнений, ми можемо разом створити новий і потужний арсенал свободи, який буде надійним помічником для всіх вільних націй світу. Арсенал, який уже одним фактом своєї наявності зможе гарантувати нашим дітям – дітям Європи, дітям Америки, дітям усього світу, – що жоден російський чи інший снаряд зла більше ніколи не руйнуватиме наше мирне життя», – наголосив глава держави.

Глава держави наголосив, що Україна зацікавлена у спільному виробництві всього спектра зброї: гармат, бронетехніки, безпілотників, а також у співпраці з ремонту та обслуговуванні техніки. «Ми можемо робити разом значно більше, ніж будь-хто з нас наодинці! Тож працюймо й надалі разом. Заради більшої могутності свободи. Наша команда якраз у Вашингтоні й представить конкретні перспективи та можливості», – сказав глава держави.

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«Вперше від початку великої агресії ми фіксуємо економічне зростання в Україні. Працюють наші оборонні виробництва, і українські ракети, українські дрони, спродукована в Україні артилерія, снаряди надходять на фронт», – сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна збільшує виробництво, зокрема разом із нашими партнерами.

Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму $175 млн.