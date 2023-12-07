Повітряні сили повідомили, що допомогло ЗСУ економити зенітні ракети

Результативність мобільних груп дуже серйозно зросла за останні 3-4 місяці

Цього року ЗСУ зміцнилися підрозділами мобільних вогневих груп, їхня результативність серйозно зросла. Це допомогло армії економити дефіцитні ракети та авіацію. Про це повідомив речник Повітряних cил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Що стосується мобільних вогневих груп, – їхня результативність загалом дуже серйозно зросла за останні 3-4 місяці, і вона суттєво збільшується. Торік у нас не було таких підрозділів, які власне оснащені відповідними озброєннями та приладами для того, щоб цей результат збільшувати», – сказав він.

Спікер Повітряних cил зазначив, що отриманий досвід та розуміння дозволяють на практиці ефективніше знищувати ворога, а також економити дефіцитні зенітно-керовані ракети та авіацію.

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Нагадаємо, триває 652-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, удар по пункту управління та три удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по вертольоту, зенітно-ракетному комплексу, трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та двох артилерійських засобах противника.