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Атака дронів на Київщину: влада повідомила про наслідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака дронів на Київщину: влада повідомила про наслідки
Сили протиповітряної оборони на Київщині відпрацювали по ворожих безпілотниках
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Жертв та постраждалих немає

Російські окупанти сьогодні, 1 січня, атакували Київщину дронами. Сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожих цілях. Уламків дронів упали в декількох населених пунктах. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Посадовець нагадав, що тривога в області оголошувалася впродовж першого дня нового року тричі. Остання тривала майже 2,5 години через чергову атаку ворожих БПлА. Упродовж цього часу на Київщині працювала ППО.

«Завдяки ефективній роботі наших захисників по ворожих цілях, потраплянь в обʼєкти критичної та житлової інфраструктури немає», – заявив Кравченко.

Водночас, за його даними, зафіксовано падіння уламків в декількох населених пунктах двох районів області. Наразі вже відомо про пошкодження чотирьох приватних будинків та чотирьох легкових автомобілів. Крім того, через падіння уламків на відкритих територіях виникло загоряння травʼяного настилу. Пожежі оперативно ліквідовані.

Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 січня , на Київщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

До слова, триває 667-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень.

Теги: Київщина Київ обстріл безпілотник

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