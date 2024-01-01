Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В одній із областей ширяться чутки про посилення мобілізації: влада відреагувала

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В одній із областей ширяться чутки про посилення мобілізації: влада відреагувала
У Чернівецькій області розповсюдилися чутки про посилення мобілізації
фото: Depositphotos

ЗМІ публікували фейкове рішення Ради оборони Чернівецької області щодо посилення мобілізаційних заходів

У Чернівецькій області поширилися чутки про те, що влада нібито хоче посилити мобілізацію. На це вже відреагувала обласна військова адміністрація. Про це пише «Молодий буковинець».

Як зазначається, ЗМІ почали публікувати нібито рішення Ради оборони Чернівецької області щодо посилення мобілізаційних заходів із підписом голови ОВА Руслана Запаранюка.

У документі, який розповсюджували журналісти, йшлося про те, що в області хочуть розгорнути пункти оповіщення (пункти збору громадян). При цьому Державна податкова служба та Центри зайнятості, згідно з повідомленнями, нібито зобов'язали надати інформацію щодо контролю за працевлаштуванням. Крім того, влада нібито хоче розпочати моніторинг медоглядів, які використовують як умову для звільнення від призову. Також поширювалася інформація про те, що, може запровадитися перевірка документів, огляд речей, автомобілів та багажу.

На ці чутки вже відреагувала Чернівецькій ОВА. У відомстві зазначили, що не публікували подібних документів про нібито посилення мобілізації.

«Просимо використовувати лише офіційні джерела при висвітленні новин, пов'язаних з рішеннями органів державної влади та місцевого самоврядування. Достовірність будь-яких інших може мати сумнівний характер, а їхнє поширення становить загрозу щонайменше інформаційній безпеці країни та Чернівецької області», – закликали в ОВА.

Нагадаємо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Однак, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, законопроєкт про мобілізацію в нинішньому вигляді не буде виноситися на голосування. Лише після обговорення та внесення відповідних змін народні депутати ставитимуть його на розгляд парламенту. 

Читайте також: Нещадна мобілізація. Все, що треба знати про скандальний законопроєкт
Теги: війна мобілізація Чернівецька область повістка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Працівники ДСНС врятували 53 людини, зокрема вісім із врятованих рятувальники дістали з-під завалів
МВС назвало кількість жертв унаслідок масованої російської атаки по Україні
29 грудня, 2023, 19:49
Україна місцями покращила свою оборону: яка ситуація на фронті
Україна місцями покращила свою оборону: яка ситуація на фронті
20 грудня, 2023, 12:12
Пошуково-рятувальна операція триває.
День жалоби у Києві: кількість загиблих унаслідок атаки 29 грудня зросла
Сьогодні, 07:35

Суспільство

В одній із областей ширяться чутки про посилення мобілізації: влада відреагувала
В одній із областей ширяться чутки про посилення мобілізації: влада відреагувала
Під час святкування Нового року у Тернополі чоловік скинув приятеля з балкона
Під час святкування Нового року у Тернополі чоловік скинув приятеля з балкона
Новорічне привітання Зеленського: реакція соцмереж
Новорічне привітання Зеленського: реакція соцмереж
Загинула під час охорони державного кордону. Згадаймо Тетяну Виноградську
Загинула під час охорони державного кордону. Згадаймо Тетяну Виноградську
Церковний календар на 2024 рік: нові дати православних свят
Церковний календар на 2024 рік: нові дати православних свят
Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші
Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші
27K
Відсьогодні в Україні зросли пенсії: у кого і на скільки
25K
У більшості областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу «Шахедів»
20K
Росіяни знищили музей Шухевича у Львові та атакували Одесу: головне за ніч
14K
Джемілєв звернувся до мешканців Криму: «Цей рік буде останнім роком окупації»
11K
Церковний календар на 2024 рік: нові дати православних свят

Новини

За добу ЗСУ знищили 20 баз окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:28
Росіяни знищили музей Шухевича у Львові та атакували Одесу: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Дощ у низці областей: прогноз погоди на 1 січня
Сьогодні, 04:59
1 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Атака безпілотників на Харків, нові санкції проти росіян: головне за ніч
Вчора, 2023, 06:47
Незначні опади, плюсова температура: прогноз погоди на 31 грудня
Вчора, 2023, 05:05

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua