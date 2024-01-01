В одній із областей ширяться чутки про посилення мобілізації: влада відреагувала

ЗМІ публікували фейкове рішення Ради оборони Чернівецької області щодо посилення мобілізаційних заходів

У Чернівецькій області поширилися чутки про те, що влада нібито хоче посилити мобілізацію. На це вже відреагувала обласна військова адміністрація. Про це пише «Молодий буковинець».

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Як зазначається, ЗМІ почали публікувати нібито рішення Ради оборони Чернівецької області щодо посилення мобілізаційних заходів із підписом голови ОВА Руслана Запаранюка.

У документі, який розповсюджували журналісти, йшлося про те, що в області хочуть розгорнути пункти оповіщення (пункти збору громадян). При цьому Державна податкова служба та Центри зайнятості, згідно з повідомленнями, нібито зобов'язали надати інформацію щодо контролю за працевлаштуванням. Крім того, влада нібито хоче розпочати моніторинг медоглядів, які використовують як умову для звільнення від призову. Також поширювалася інформація про те, що, може запровадитися перевірка документів, огляд речей, автомобілів та багажу.

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На ці чутки вже відреагувала Чернівецькій ОВА. У відомстві зазначили, що не публікували подібних документів про нібито посилення мобілізації.

«Просимо використовувати лише офіційні джерела при висвітленні новин, пов'язаних з рішеннями органів державної влади та місцевого самоврядування. Достовірність будь-яких інших може мати сумнівний характер, а їхнє поширення становить загрозу щонайменше інформаційній безпеці країни та Чернівецької області», – закликали в ОВА.

Нагадаємо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

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Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Однак, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, законопроєкт про мобілізацію в нинішньому вигляді не буде виноситися на голосування. Лише після обговорення та внесення відповідних змін народні депутати ставитимуть його на розгляд парламенту.