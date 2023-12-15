Ненавмисний удар? Чому НАТО не реагує на провокації Кремля

Чергова ілюстрація нерішучості Альянсу

Мої думки. Про реалполітик.

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Стосовно падіння російського локалізованого усть-мопєда на території Румунії і заяв НАТО, що мопєд в Румунії не є ознакою навмисної атаки. І тому робити нічого не треба і не будуть.

Тобто, якщо скажімо рф завдасть по Румунії, чи то по Німеччині, ненавмисного ядерного удару, то нічого робити не треба? Так? Ну скажімо рф вирішило вдарити про Франції. І сказало про це прямо і публічно. Типу глина тобі Франція – ось тобі СВО з ядерним ударом. Типу щас вдаримо по Паріжу. Але по Паріжу не прилетіло, а прилетіло по Румунії. Чи по Німеччині. То нічого ж робити не треба? По Франції ж не вдарили. А по Німеччині чи то Румнії вдарили ненавмисно. Но то і всьо. Нема проблем. Обіцяли по Паріжу, а ненавмисно вдарили по Берліну.

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НАТО нічого не може вдіяти. По Паріжу не вдарили навмисно. Приводу нема. По Берліну вдарили ненавмисно. Приводу нема.

Боже, в якому світі ми живемо?