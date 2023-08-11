У Херсоні поранення отримали жінка та 44-річний чоловік

Унаслідок російського обстрілу багатоповерхівки в місті Херсон поранення отримали двоє людей

У п'ятницю, 11 серпня, російські окупаційні війська вдарили по Херсонській області. Зокрема, у Херсоні під удар ворога потрапив будинок місцевих мешканців. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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«Унаслідок ворожого обстрілу багатоповерхівки в місті Херсон поранення отримали двоє людей – жінка та 44-річний чоловік», – повідомив Єрмак.

Окупанти обстріляли багатоповерхівку в Херсоні фото: Андрій Єрмак

Крім того, окупанти обстріляли місто Берислав з безпілотників. Поранення отримав чоловік.

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Нагадаємо, що триває 534-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 61 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.