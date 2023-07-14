Ворог понад 20 разів обстріляв прикордоння Сумщини: загинув чоловік

Під вогнем противника опинилися 11 громад регіону

Учора, 13 липня, російські загарбники 23 рази обстріляли прикордоння Сумської області. Унаслідок цього у селі Попівка загинув місцевий мешканець. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Усього в регіоні зафіксовано 176 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Шалигинська, Глухівська, Путівльська, Хотінська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Есманська громади.



Великописарівська громада зазнала мінометного обстрілу. У результаті пошкоджено два приватні будинки та лінію електропередач. Загинув чоловік 1971 року народження, мешканець села Попівка. Також у громаді зафіксовані артобстріли.



Есманську, Путивльську та Глухівську громади ворог теж обстріляв із міномета.

У Краснопільській громаді через мінометні обстріли відбулося загоряння приватного будинку. Також росіяни били з артилерії, унаслідок чого тут пошкоджено огорожі декількох господарств та два будинки, в одному з яких виникла пожежа.



Білопільська й Хотінська громади також зазнали мінометного та артилерійського обстрілу.

По Шалигинській громаді окупанти били з реактивних систем залпового вогню.



Новослобідська громада постраждала від авіаудару з гелікоптера НАР, а Зноб-Новгородська громада – від артобстрілу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, завершився 505-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території нашої країни, застосували дві крилаті ракети «Калібр», одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 20 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131. У результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено дві крилаті ракети «Калібр» та 20 ударних дронів.