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Авіація ЗСУ вдарила по зенітно-ракетних комплексах противника – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Авіація ЗСУ вдарила по зенітно-ракетних комплексах противника – Генштаб
Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Марїнки Донецької області
фото: Генштаб

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках

Триває 530 доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби російські окупанти завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши три крилаті ракети морського базування «Калібр», чотири крилаті ракети наземного базування «Іскандер», шість крилатих ракет «Онікс», одну крилату ракету Х-59 та одну зенітну керовану ракету із ЗРК С-300. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали пункти зберігання зерна на півдні України, промислові об’єкти, знищено та пошкоджено понад 70 цивільних житлових будинків та інша інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Гончарівське Чернігівської області; Стукалівка, Біловоди, Степне, Морозова Долина Сумської області та Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Висока Яруга, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Куп’янськ та  Новоосинове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Надія, Макіївка, Невське Луганської області та Серебрянський ліс, Діброва Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісу, Спірного та Діброви Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Під щільним вогнем артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Григорівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Костянтинівка, Маркове, Іванівське, Дружба, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Керамік, Красногорівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Марїнки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка,  Гостре, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Білогір’я, Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка,  Берислав, Львове, Антонівка Херсонської області та місто Херсон, а також Очаків Миколаївської області.  Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, два артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.

Як повідомлялося, українські захисники використовують тактичне новаторство під Бахмутом і поступово витісняють ворога, попри те що в окупантів є значні переваги в озброєнні на кількості особового складу.

Теги: Костянтинівка наступ ворог Макіївка населення озброєння місто інфраструктура Херсон Авдіївка Миколаїв Генштаб окупанти Вугледар

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