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Авіація сил оборони розгромила особовий склад та командний пункт ворога – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Авіація сил оборони розгромила особовий склад та командний пункт ворога – Генштаб
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
фото: Генштаб

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою

Триває 524-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав одного ракетного, 49 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Зокрема це Галаганівка Чернігівської області; Атинське, Басівка, Рожковичі Сумської області та Уди, Козача Лопань, Петропавлівка і Нестерне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Богданівка, Часів Яр, Іванівське та Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Новобахмутівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Гостре Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Противник завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Старомайорського Донецької області. Здійснив  безуспішні спроби відновити втрачене положення східніше Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Благодатне та Золота Нива  Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Білогір’я, Оріхів та Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Садове, Токарівка, Антонівка, Михайлівка та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 - по командному пункту та 1 по - зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, чотири станції радіоелектронної боротьби, чотири пункти управління, один район зосередження озброєння та військової техніки, п’ять засобів протиповітряної оборони, три райони зосередження особового складу та ще два важливих об’єкти ворога.

Як повідомлялося, від початку контрнаступу українські захисники змогли звільнити територію площею близько 241 кв. км на півдні та сході країни.

Теги: Генштаб Авдіївка Херсон місто озброєння населення ворог наступ Вугледар

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