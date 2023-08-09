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На Брянщині село потрапило під обстріл: губернатор назвав винних

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Брянщині село потрапило під обстріл: губернатор назвав винних
У селах на Брянщині зафіксовано прильоти
фото ілюстративне

У російському селі пошкоджено адмінбудівлю, підприємство, будинки

Губернатор Брянської області (Росія) Олександр Богомаз заявив, що увечері 8 серпня нібито під обстріл потрапило селище Біла Берізка Трубчевського району. Традиційно він заявив, що це – справа рук ЗСУ.

За даними губернатора, у населеному пункті пошкоджені адміністративна будівля, промислове підприємство і житлові будинки.

Богомаз каже, що постраждалих немає.

На Брянщині село потрапило під обстріл: губернатор назвав винних фото 1

Крім того, губернатор заявив, що «ЗСУ здійснили обстріл села Кирилівка Климівського району». За його словами, пошкоджено один житловий будинок і постраждалих також немає.

Нагадаємо, у ніч на 9 серпня російські сили протиповітряної оборони нібито збили на околицях столиці РФ два бойові безпілотники.

Теги: росія війна обстріл

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