На Брянщині село потрапило під обстріл: губернатор назвав винних
У російському селі пошкоджено адмінбудівлю, підприємство, будинки
Губернатор Брянської області (Росія) Олександр Богомаз заявив, що увечері 8 серпня нібито під обстріл потрапило селище Біла Берізка Трубчевського району. Традиційно він заявив, що це – справа рук ЗСУ.
За даними губернатора, у населеному пункті пошкоджені адміністративна будівля, промислове підприємство і житлові будинки.
Богомаз каже, що постраждалих немає.
Крім того, губернатор заявив, що «ЗСУ здійснили обстріл села Кирилівка Климівського району». За його словами, пошкоджено один житловий будинок і постраждалих також немає.
Нагадаємо, у ніч на 9 серпня російські сили протиповітряної оборони нібито збили на околицях столиці РФ два бойові безпілотники.
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