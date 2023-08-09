Обстріл Запоріжжя: дивом вижила людина, яка вважалася загиблою

Унаслідок атаки на місто загинули дві людини

Сьогоднішній обстріл Запоріжжя забрав життя двох людей. Одну особу, яка вважалася загиблою, вдалося реанімувати. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.

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Він розповів, що поранення отримали семеро цивільних. Три людини – у тяжкому стані, решта – у стані середньої тяжкості.

Також він уточнив інформацію про загиблих.

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«Одна людина, яка за попередніми даними, не подавала ознак життя, реанімована героїчними медиками! Число загиблих від російської ракетної атаки зменшилося до двох людей», – заявив він.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак додав, що, попередньо, російська атака здійснена з застосуванням балістичної ракети «Іскандер».

«Російський ракетний удар по Запоріжжю. Тип ракети встановлюється – попередньо, «Іскандер». Удар завдано по території храму святих апостолів Петра та Павла ПЦУ», – поінформував він.

Унаслідок атаки зруйновано будівлю церкви, пошкоджено будинки та магазини.

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Наслідки ракетного удару по Запоріжжю фото: t.me/ermaka2022

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю фото: t.me/ermaka2022

Нагадаємо, сьогодні російські загарбники вдарили по житловому кварталу Запоріжжя. Президент України Володимир Зеленський повідомляв про трьох загиблих унаслідок цієї атаки, а також показав відео наслідків.