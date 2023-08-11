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Захисники стримують наступ ворога на кількох напрямках. Зведення Генштабу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Захисники стримують наступ ворога на кількох напрямках. Зведення Генштабу
Протягом доби відбулося 34 бойові зіткнення на фронті
фото: 110 ОМБр

Триває 534-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 61 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулося 34 бойові зіткнення на фронті.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів у районах Степного, Костянтинівки, Попівки та Олександрівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Це, зокрема, Клюси, Єліне, Блешня, Карповичі Чернігівської області; Заріччя, Попівка, Тимофіївка, Стукалівка Сумської області та Уди, Гур’їв Козачок, Одноробівка, Стрілеча, Охримівка та Строївка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Надії та південніше Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Кам’янка, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Голубівка, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Макіївки, Невського, Білогорівки Луганської області та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед яких Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Предтечине, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ у районі Авдіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Сєверного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Олександропіль, Очеретине, Новокалинове, Новоселівка Перша, Авдіївка, Сєверене Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі міста Мар’їнка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області. У районі зазначеного населеного пункту завдав авіаційного удару. Окрім цього, артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, П’ятихатки, Кам’янське, Плавні Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Козацького Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Золота Балка, Республіканець, Червоний Маяк, Шляхове, Львове, Козацьке, Антонівка та Велетенське Херсонської області та місто Херсон, а також Куцуруб, Очаків, Дмитрівка Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два – по зенітно-ракетному комплексу противника. Також минулої доби наші захисники знищили сім ударних безпілотників «Шахед-136».

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили чотири артилерійські засоби на вогневих позиціях, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дві станції радіоелектронної боротьби та вузол зв’язку противника.

Теги: ЗСУ Генштаб фронт

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