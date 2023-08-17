Розвідка повідомила, що готує Росія на День Незалежності України

Росія здійснює ракетні удари не лише у святкові дні, тож українцям потрібно зберігати пильність

Росію особливо дратує згадка про незалежність України, тож окупанти можуть вдатися до ракетного терору

Українська військова розвідка припускає, що Росія може вчинити провокації на 24 серпня, тому що країну-терориста особливо дратує згадка про незалежність України. Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Представник ГУР повідомив, що українські сили «на межі можливостей» захищають українське небо «і в будні, і у свята».

«Ми розуміємо, що особливими подразниками для ворога є всі символи української державності. Росія веде геноцидну війну і реалізовує геноцид українського народу, тому сама згадка про незалежність України… є для них особливо дошкульною. Так, провокації можуть бути», – сказав Юсов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому він наголосив, що і в інші дні цивільні та військові мають бути готові до ракетних ударів країни-агресора.

«І в принципі фактично весь арсенал озброєнь і засобів, який у них є, вони вже використали в цій злочинній, геноцидній війні проти українців», – додав представник ГУР.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, Росія може вдатись до чергового акту ракетного тероризму. Проте, це може трапитись на день раніше, або на день пізніше за День Незалежності. Також у розвідці не виключають, що атака може тривати кілька днів у кілька хвиль.