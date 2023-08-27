Окупанти обстріляли село на Херсонщині: загинула 35-річна жінка

Одного місцевого жителя доставили до лікарні з пораненнями

Російсько-окупаційні війська сьогодні, 27 серпня, приблизно о 12:40 здійснили обстріл села Тягинської громади Херсонської області. Внаслідок цього одна людина загинула, ще одна – постраждала. Про це повідомили в обласному управлінні прокуратури.

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Унаслідок атаки одна жінка отримала травми, несумісні із життям. Ще одна людина постраждала – її госпіталізували. Дані уточнюються.

Вогнем росіяни накрили село Вірівка Тягинської громади. Там загинула 35-річна жінка, ще одного місцевого жителя доставили до лікарні з пораненнями, уточнив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями задокументували наслідки обстрілів, а також розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Зауважимо, росіяни атакували Херсонщину керованими авіабомбами.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Херсонщину понад 60 разів за добу: загинула людина, є поранені. Росіяни здійснили 61 обстріл, випустивши 272 снаряди з мінометів, артилерії, танків, «Градів» та БПЛА. По Херсону ворог випустив 36 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, будівлю об'єкта критичної інфраструктури, територію та будівлю медичного закладу, будівлю підприємства у Херсоні; територію національного парку та складські приміщення у Бериславському районі.

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Через російську агресію одна людина загинула, ще чотири – зазнали поранень.

До слова, уночі ворог атакував громади Дніпропетровщини. В одній з них на агропідприємстві сталася пожежа.

Крім того, на Харківщині минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Куп'янського району – снаряд влучив у кафе: унаслідок ворожих обстрілів загинуло двоє осіб.

Як відомо, триває 550-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території нашої країни.

Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.