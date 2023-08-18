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«Приліт» в лігво окупантів в Енергодарі, винищувачі F-16 для України. Головне за 18 серпня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Приліт» в лігво окупантів в Енергодарі, винищувачі F-16 для України. Головне за 18 серпня
В Енергодарі стався вибух на нараді «керівників» окупаційної поліції
фото з відкритих джерел

У результаті «прильоту» в Енергодарі поранення отримали керівники окупантів

В Енергодарі стався вибух в будівлі окупаційної міліції. Російські загарбники пошкодили Вознесенський храм на Херсонщині. Україна та Румунія відкриють новий пункт пропуску на кордоні. «Главком» склав добірку новин за 18 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

«Приліт» в лігво окупантів в Енергодарі

У тимчасово окупованому Енергодарі під час нарад «керівників» поліції пролунав вибух. Їх атакували дрони.

За даними розвідки, вибух пролунав у кабінеті «начальника поліції» Енергодара, де проходила нарада, пролунав сьогодні, 18 серпня, приблизно о 09:23.

У розвідці уточнюють, що в результаті інциденту поранення отримали начальник міського відділу полковник МВС Росії Чесанов Павло Валерійович (Чуваська республіка), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники ряду підрозділів.

Після вибуху окупантів одразу терміново госпіталізували до місцевої лікарні. З Мелітополя викликали три реанімобілі, а вже звідти поранених хочуть евакуювати гелікоптерами на територію Росії.

«Будівля, крім розміщення управління поліції, використовувалася як приміщення особового складу окупантів. Внаслідок вибуху будинок отримав значні пошкодження, пожежа розповсюдилася на 3-5 поверхи», - розповіли в розвідці.

Там також додали, що після інциденту в Енергодарі суттєво обмежили пересування для мирних жителів, а також окупанти повністю відключили інтернет.

Данія та Нідерланди отримали дозвіл передати Україні F-16

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен підтвердив отримання від Сполучених Штатів схвалення на передачу Україні винищувачів F-16 після закінчення навчань льотчиків. Як зазначив дипломат, Копенгаген направив Вашингтону запит щодо постачання літаків Києву й отримав «дружню відповідь».

Рішення про постачання винищувачів F-16 для України поки не ухвалене. У Нідерландах також підтвердили, що отримали від США схвалення передачі Україні винищувачів F-16. Країна продовжить обговорювати питання з європейськими союзниками.

Росіяни влучили у Вознесенський храм

Під час обстрілу Херсонщини російські загарбники пошкодили Вознесенський храм в селі Дніпровське.

Росіяни влучили в храм на Херсонщині
Росіяни влучили в храм на Херсонщині
фото з відкритих джерел

Цей храм вже не вперше отримує пошкодження внаслідок російських обстрілів з часу, коли було звільнено Херсон.

Зазначимо, що окупанти атакували церкву напередодні свята Преображення Господнього.

Новий пункт пропуску на кордоні України та Румунії

Україна та Румунія домовилися про співпрацю у забезпеченні транзиту українських товарів та щодо відкриття нового пункту пропуску на кордоні.

Підписаний документ передбачає відновлення та вдосконалення транспортної інфраструктури, яку зруйнувала Росія; відкриття нових пунктів пропуску вздовж спільного кордону для автомобільного, залізничного, морського та річкового сполучення; намір розвивати до них під’їзні шляхи, залізничну інфраструктуру, впроваджувати механізми управління дорожнім рухом для зменшення заторів, спрощувати прикордонний, митний та фітосанітарний контроль; там, де це можливо й доцільно, розглядати можливість скоординованого прикордонного контролю для спрощеного транзиту товарів між Україною і Румунією; домовленість сприяти перевантаженню української продукції в морських та річкових портах Румунії; активізацію співпраці в Дунайському регіоні. Шляхом повноцінного використання існуючої портової інфраструктури, а також за рахунок залучення інвестицій в її розвиток.

Також уряди України та Румунії здійснили обмін нотами про відкриття пункту пропуску між населеними пунктами Біла Церква та Сігету Мармацієй. Він працюватиме в цілодобовому режимі для пасажирського і вантажного сполучення.

Закон про відбір суддів Конституційного суду

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України». Крім того, документ визначає, що у період дії воєнного стану щодо осіб, які претендують на посаду судді, судді КС, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів, проводиться спеціальна перевірка, а також перевірка, передбачена законом «Про очищення влади».

Передбачається, що за критеріями високих моральних якостей та визнаного рівня компетентності у сфері права кандидати отримуватимуть лише дві оцінки – «відповідає» або «не відповідає».

З кандидатів, які отримали оцінку «відповідає», дорадча група експертів формує загальний список, а після того – рейтинговий, де кандидати будуть розміщуватися залежно від кількості голосів на їхню підтримку.

Дорадча група експертів, згідно з документом, приймає рішення щонайменше чотирма голосами її членів, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними організаціями чи Європейською комісією «За демократію через право».

Якщо у зв’язку з однаковою кількістю голосів «за» і «проти» Дорадча група експертів не може ухвалити рішення, проводиться повторне голосування. Якщо кількість голосів за і проти знову однакова, вирішальними є голоси трьох членів дорадчої групи, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними організаціями чи Венеційською комісією.

Закон також збільшує строки для призначення осіб до першого складу дорадчої групи експертів.

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Теги: війна обстріл

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