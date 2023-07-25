Обстріл Костянтинівки: кількість жертв зросла до трьох

Унаслідок обстрілу міста касетними снарядами загинули вже дві дитини

У лікарні померла неповнолітня дівчинка, яка зазнала поранень від учорашнього удару окупантів по Костянтинівці Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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«У лікарні померла дівчинка 2011 року народження, яку вчора поранили у Костянтинівці», – сказав він.

Таким чином, за його словами, внаслідок обстрілу касетними снарядами загинули три людини, у тому числі дві дитини. Ще шестеро людей було поранено.

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Нагадаємо, російські війська 24 липня касетними боєприпасами обстріляли Костянтинівку в Донецькій області. Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки було поранено семеро людей, одна дитина загинула.

До слова, триває 517-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом дня ворог завдав одного ракетного та 49 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.