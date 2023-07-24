Атака на Одещину: стало відомо, який порт обстріляли російські дрони

Було зафіксовано близько 15 «Шахедів»

Російські війська під час нічної атаки дронами по Одеській області завдали удару по порту «Рені». Про це розповів голова Ренійської громади Ігор Плехов, «Рені-Одеса. Наш спільний дім».

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Як зазначив Плехов, зруйновано три склади із зерном.

Зазначається, що було зафіксовано близько 15 «Шахедів». Жителі Рені та навколишніх сіл чули серію вибухів.

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Вибуховою хвилею також пошкоджено вікна будівель та споруд у порту «Рені». Були локальні спалахи, які рятувальники оперативно ліквідували.

Як повідомлялося, у ніч на 24 липня російські окупанти продовжили тероризувати Одещину. Майже чотиригодинн атаку дронами Shahed-136 бул спрямована по портовій інфраструктурі Дуная. Попередньо відомо про чотирьох постраждалих працівників порту, але інформація ще уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 24 липня в Одеській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. За попередньою інформацією, йдеться про роботу ППО.

У ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.