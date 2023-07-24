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Росія обстріляла Костянтинівку касетними боєприпасами: загинула дитина

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія обстріляла Костянтинівку касетними боєприпасами: загинула дитина
Росіяни відкрили вогонь по місцевій водоймі
фото: Павло Кириленко

Серед поранених унаслідок російського обстрілу четверо дітей

Російські війська сьогодні, 24 липня, касетними боєприпасами обстріляли Костянтинівку в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки було поранено семеро людей, одна дитина загинула. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Щонайменше семеро цивільних зазнали поранень в результаті обстрілу Костянтинівки», – йдеться у повідомленні.

Кириленко зазначив, що серед поранених – четверо дітей: дитина п’яти років, 11-ти та 12-річні дівчатка і 11-річний хлопчик. Одна дитина у важкому стані. Пізніше Кириленко повідомив, що дитина загинула.

«Близько 19-ї години росіяни відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Гатили РСЗВ «Смерч» з касетними боєприпасами – саме тією зброєю, яка застосовується для «знищення живої сили противника», – повідомив Кириленко.

Він наголосив, що дітям потрібно евакуюватися із прифронтових регіонів, адже окупанти вкотре доводять, що воюють із цивільним населенням.  

Нагадаємо, що триває 516 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав одного ракетного та 58 авіаційних ударів, здійснив понад 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала портова інфраструктура та пункти зберігання зерна на півдні України, житлові будинки та інша інфраструктура. 

Теги: війна Донеччина обстріл

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