Окупанти обстріляли Нікопольщину: є руйнування (фото)

Унаслідок російських обстрілів пошкоджено дев'ятиповерхівку, приватне підприємство, автостоянку та машину

Російські окупанти протягом ночі на 20 липня тричі гатили по Нікопольському районі Дніпропетровської області, є руйнування, обійшлося без жертв. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Цієї ночі ворог обстрілював Нікопольський район тричі. Випустив майже півтора десятка снарядів. Влучив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Минулося без постраждалих», – повідомив Лисак.

Унаслідок російських обстрілів пошкоджено дев'ятиповерхівку, приватне підприємство, автостоянку та машину.

Будь ласка, читайте текст після реклами

9 фото На весь екран















Росіяни обстріляли Нікопольщину фото: Сергій Лисак

Під ранок, повідомив також очільник ОВА, ворог вдарив по Мирівській громаді, пошкодивши агрофірму, інфраструктурний об'єкт та чотири житлові будинки. Рятувальники продовжують обстежувати територію та уточнювати наслідки атак.

Нагадаємо, що вночі 20 липня російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області. У результаті атаки в середмісті обласного центру виникла пожежа, яка охопила площу близько 300 квадратних метрів, спричинивши руйнування. Наразі на місці події працюють відповідні служби для ліквідації наслідків пожежі та надання допомоги постраждалим.