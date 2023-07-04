Правоохоронці показали відео з місця удару у Первомайському
Росіяни атакували місто ракетою «Іскандер»
Сьогодні, 4 липня, російські окупанти вдарили ракетою «Іскандер» по Первомайському Харківській області. Внаслідок атаки поранено 38 людей. Преслужба Міністерства внутрішніх справ показала відео з місця «прильоту».
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, станом на 17:30 відомо про 38 поранених, з них - 12 дітей. Найменшому - трии місяці, медики надали дитині допомогу на місці.
За попередніми висновками росіяни вдарили по населеному пункту ракетою «Іскандер».
Як повідомлялося, у місті Первомайський Харківської області 4 липня пролунав вибух, після якого сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки. За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом.
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