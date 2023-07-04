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Правоохоронці показали відео з місця удару у Первомайському

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Правоохоронці показали відео з місця удару у Первомайському
Станом на 17:30 відомо про 38 поранених
фото скріншот відео

Росіяни атакували місто ракетою «Іскандер»

Сьогодні, 4 липня, російські окупанти вдарили ракетою «Іскандер» по Первомайському Харківській області. Внаслідок атаки поранено 38 людей. Преслужба Міністерства внутрішніх справ показала відео з місця «прильоту».

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, станом на 17:30 відомо про 38 поранених, з них - 12 дітей. Найменшому - трии місяці, медики надали дитині допомогу на місці.

За попередніми висновками росіяни вдарили по населеному пункту ракетою «Іскандер».

Як повідомлялося, у місті Первомайський Харківської області 4 липня пролунав вибух, після якого сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки. За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом.

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Теги: пожежа вибух окупанти обстріл місто відео росіяни Харківщина війна

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