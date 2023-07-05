Ворог обстріляв Харківщину: є постраждалі (фото)

За фактами обстрілів розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни

Унаслідок російських обстрілів постраждало четверо людей

На Харківщині внаслідок обстрілів, які війська РФ здійснили минулої ночі, постраждали четверо людей. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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«За даними слідства, вночі 5 липня російські військові завдали ракетний удар по смт Білий Колодязь Чугуївського району. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків віком 45 та 37 років. Також окупанти вночі обстріляли м. Вовчанськ: пошкоджено школу», – йдеться у повідомленні.

Крім того, 5 липня близько 2:00 внаслідок ворожого обстрілу смт Козача Лопань отримала поранення 48-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні.

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Наслідки російського обстрілу фото: Харківська обласна прокуратура

4 липня близько 21:50 внаслідок обстрілу села Курилівка отримала поранення 58-річна жінка. Попередньо, обстріл вівся з артилерії. У с. Моначинівка пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

4 липня близько 20:00 російські військові здійснили обстріл села Уди. Пошкоджено житлові будинки та автомобіль.

Наслідки російського обстрілу фото: Харківська обласна прокуратура

Також відомо, що 5 липня близько 1:30 здійснено обстріл села Новоукраїнка Богодухівського району. За попередніми даними, ворог завдав удар БПЛА, який влучив на територію приватного домоволодіння.

Ворог атакував Харківщину безпілотником фото: Харківська обласна прокуратура

Пошкоджено житловий будинок. Внаслідок удару також виявлено вирву розміром 3х3 м.

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За фактами обстрілів розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, у місті Первомайський Харківської області 4 липня пролунав вибух, після якого сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки. Обстріл було здійснено ракетою «Іскандер».

Триває 497-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.