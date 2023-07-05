Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог обстріляв Харківщину: є постраждалі (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ворог обстріляв Харківщину: є постраждалі (фото)
За фактами обстрілів розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни
фото: Харківська обласна прокуратура

Унаслідок російських обстрілів постраждало четверо людей

На Харківщині внаслідок обстрілів, які війська РФ здійснили минулої ночі, постраждали четверо людей. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

«За даними слідства, вночі 5 липня російські військові завдали ракетний удар по смт Білий Колодязь Чугуївського району. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків віком 45 та 37 років. Також окупанти вночі обстріляли м. Вовчанськ: пошкоджено школу», – йдеться у повідомленні.

Крім того, 5 липня близько 2:00 внаслідок ворожого обстрілу смт Козача Лопань отримала поранення 48-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні.

Наслідки російського обстрілу
Наслідки російського обстрілу
фото: Харківська обласна прокуратура

4 липня близько 21:50 внаслідок обстрілу села Курилівка отримала поранення 58-річна жінка. Попередньо, обстріл вівся з артилерії. У с. Моначинівка пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

4 липня близько 20:00 російські військові здійснили обстріл села Уди. Пошкоджено житлові будинки та автомобіль.

Наслідки російського обстрілу
Наслідки російського обстрілу
фото: Харківська обласна прокуратура

Також відомо, що 5 липня близько 1:30 здійснено обстріл села Новоукраїнка Богодухівського району. За попередніми даними, ворог завдав удар БПЛА, який влучив на територію приватного домоволодіння.

Ворог атакував Харківщину безпілотником
Ворог атакував Харківщину безпілотником
фото: Харківська обласна прокуратура

Пошкоджено житловий будинок. Внаслідок удару також виявлено вирву розміром 3х3 м.

За фактами обстрілів розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, у місті Первомайський Харківської області 4 липня пролунав вибух, після якого сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки. Обстріл було здійснено ракетою «Іскандер».

Триває 497-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.

Теги: Харківщина обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки російського удару по Херсону, 4 липня 2023 року
Росіяни обстріляли Херсон: є загиблі
Вчора, 08:43
Наслідки удару уточнюються
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині
Вчора, 08:08
Росіяни здійснили 28 обстрілів Сумської області
Окупанти обстріляли Сумщину: є загиблі та поранені
Вчора, 01:14
Відсутність обстрілів столиці останніми днями не свідчить про зменшення атак
Повітряні сили розповіли, чи варто очікувати наступні атаки на Київ
3 липня, 13:29
Окупанти обстріляли житловий будинок в Антонівці
Окупанти обстріляли Херсонщину: постраждала родина з дитиною
30 червня, 22:38
Кількість загиблих сягнула 11 осіб
Ракетний удар по Краматорську: скільки людей вбили росіяни
28 червня, 17:25
Противник випустив 235 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів» та авіації
Росіяни обстріляли Херсонщину: є постраждалі
25 червня, 09:32
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
Вибухи прогриміли у Києві: є постраждалі
24 червня, 03:16
Після звільнення Куп’янська зловмисник виїхав з міста і таким чином намагався уникнути правосуддя
СБУ затримала одного з окупаційних керівників залізниці у Куп’янську
14 червня, 20:19

Події в Україні

Окупанти тероризують Харківщину та обстрілюють прикордоння: ситуація в регіонах
Окупанти тероризують Харківщину та обстрілюють прикордоння: ситуація в регіонах
У роботу повернувся енергоблок однієї із АЕС
У роботу повернувся енергоблок однієї із АЕС
Ворог обстріляв Харківщину: є постраждалі (фото)
Ворог обстріляв Харківщину: є постраждалі (фото)
Міноборони звільнило військкома, який побив жінку на Закарпатті
Міноборони звільнило військкома, який побив жінку на Закарпатті
Успіхи в районі Кліщіївки. ЗСУ закріплюються на Бахмутському напрямку
Успіхи в районі Кліщіївки. ЗСУ закріплюються на Бахмутському напрямку
Після заколоту Пригожина зникли два російські генерали
Після заколоту Пригожина зникли два російські генерали

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Звільнений керівник театру Лесі Українки вимагає повернути російську мову на сцену
50K
Розвідка повідомила, чим займатиметься ватажок ПВК «Вагнер» у Білорусі
29K
Предстоятель УГКЦ Святослав: Не можна відмовлятися від служби через релігійні переконання
22K
Білоруська православна церква зробила пропозицію монахам із Лаври
9410
Дійти до Перемоги. 10 правил виживання на війні
7210
ЗСУ знищили станції радіоелектронної боротьби противника – Генштаб

Новини

«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
Сьогодні, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
Сьогодні, 05:32
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:01
Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
Вчора, 07:07
Важкі бої тривають на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:59
Навчання українських льотчиків на F-16 досі не почалися – Кулеба
Вчора, 06:12

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту