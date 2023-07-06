Генсек Ради Європи засудила російську атаку на Львів

Пейчинович-Бурич наголосила, що для росіян настане «день відповідальності»

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила нічну ракетну атаку Росії по цивільному населенню у Львові. Про це вона написала у Twitter.

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«Я рішуче засуджую невибіркову атаку Росії, яка завдала удару по цивільному населенню у Львові. Настане день відповідальності для тих, хто скоїв ці жахливі дії», – зауважила Пейчинович-Бурич.

Зазначимо, що посол США в Україні Бріджит Брінк також прокоментувала нічний ракетний удар по Львову, заявивши, що Вашингтон не стоятиме осторонь і продовжуватиме посилювати здатність України захищатися.

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Нагадаємо, що у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також –пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житловий будинок.

Триває 498-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 38 бойових зіткнень.