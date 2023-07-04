Росія готує провокації на ЗАЕС, ракетний обстріл Первомайського. Головне за 4 липня

ЗСУ офіційно повідомляють про можливу підготовку провокації на території Запорізької атомної електростанції

Росія готує провокації на ЗАЕС, атака РФ по Первомайському, Росія зізналася у викраденні 700 тис. українських дітей. Ці та інші події 4 липня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Росія готує провокації на ЗАЕС

Збройні сили України офіційно повідомляють про можливу підготовку, найближчим часом, провокації на території Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими терористами з 4 березня 2022 року. За оперативною інформацією, сьогодні, на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України.

Атака РФ по Первомайському: у місті зросла кількість жертв

Російські окупанти вдарили ракетою «Іскандер» по Первомайському в Харківській області. Станом на 18:00 постраждали 43 людини, зокрема, 12 дітей. У тому числі двоє немовлят.

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Також внаслідок ракетного удару було пошкоджено вісім багатоповерхових будинків і вісім автомобілів.

Росія зізналася у викраденні 700 тис. українських дітей

Росія вивезла близько 700 тис. українських дітей на свою територію. Про це заявив голова міжнародного комітету ради федерації Григорій Карасін.

Москва стверджує, що її програма доставки дітей з України на територію Росії спрямована на захист дітей-сиріт і дітей, покинутих у зоні «конфлікту».

Столтенберг залишився на посаді генсека НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що термін його повноважень на чолі Альянсу продовжили ще на рік.

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Столтенберг заявив, що пишається тим, що члени Альянсу вирішили продовжити термін його перебування на посаді генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року. До слова, він мав завершити свій термін на посаді генсека НАТО наприкінці вересня 2023 року.

ЗАЕС втратила зв'язок із головною лінією електропередач

Запорізька атомна електростанція втратила зв'язок зі своєю головною зовнішньою лінією електропередачі. Сьогодні о 01:21 було відключено єдину лінію електропередачі 750 кіловольтів, що залишилася, з чотирьох, які були до війни. Невідомо, що стало причиною відключення електроенергії і як довго воно триватиме

Станція тепер працює від нещодавно відновлених резервних джерел живлення для отримання електроенергії, необхідної для виконання основних функцій ядерної безпеки.