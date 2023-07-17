Удар по Керченському мосту: все, що наразі відомо

На Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунали щонайменше два вибухи

Сьогодні у Криму пролунало декілька вибухів. Як стало відомо раніше внаслідок удару впав проліт Керченського мосту, а у мережі з'явилися фото та відео наслідків. Що наразі відомо про удар по Кримському мосту.

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Що сталося

На Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунало щонайменше два вибухи. Вибухи сталися о 3:04 та 3:20. Чули їх у різних районах в Керчі.

Як стало відомо згодом били по Керчинському мості.

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Наслідки

Внаслідок удару впав проліт мосту, пошкоджена його автомобільна частина. Рух на мосту зупинено. Також не працює переправа через Керченську протоку.

Зокрема, адміністрація центрального автовокзалу Сімферополя звернулася до пасажирів рейсів Ялта-Брянськ, Севастополь-Москва та інших, що прямують через Кримський міст, здати свої квитки до каси та отримати назад гроші.

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Крім того, виникли кілометрові затори з росіянами, які намагалися втекти з Криму. Відтак стало відомо про затори довжиною 25 км.

Тим часом губернатор Бєлгорода В’ячеслав Гладков повідомив, що внаслідок вибухів загинула пара – чоловік та його дружина. У машині також перебувала їхня донька, яка отримала травми та була доправлена до лікарні.

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Пізніше стало відомо, що росіяни масово розкуповують квитки до Керчі, щоб втекти з Криму.

Реакція Росії

Згодом після інциденту місцева «влада» сформувала оперативний штаб у зв'язку з НС. Так званий «глава Криму» Сергій Аксьонов закликав жителів і гостей окупованого півострова утриматися від поїздок через міст і з метою безпеки вибирати альтернативний маршрут через нові регіони.

«На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи та всі відповідальні служби. Проговорив із міністром транспорту Російської Федерації Віталієм Геннадійовичем Савельєвим, вживаються заходи для відновлення ситуації», – написав Аксьонов.

Радник «голови» Криму Олег Крючков повідомив, що окупаційна влада півострова надасть всю необхідну підтримку туристам у зв'язку із зупинкою руху Кримським мостом.

У національному антикорупційному комітеті РФ заявили, мовляв, атаку на Кримський міст здійснили два українські надводні безпілотники, – передає російське ЗМІ.

До слова, слідчий комітет Росії назвав подію терактом і порушив кримінальну справу «за фактом терористичного акту на Кримському мості».

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян після того, як Кримський міст був пошкоджений, заволала про удар по столиці Великобританії Лондону.

Симоньян заявила про удар по британському мосту фото: скріншот з соцмереж

Згодом російські ЗМІ повідомили з посиланням на речника Кремля Пєскова, начебто про події на Кримському мосту поінформували президента РФ Путіна. Очільник Кремля доручив «налагодити рух транспорту на кримському напрямі», «організувати ремонт на Кримському мості», а також заслухав доповіді окупантської «влади» півострова та запланував на вечір понеділка нараду.

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Пєсков не повідомив, якою буде відповідь РФ на підрив Кримського мосту, але заявив, мовляв, «зрештою відповіддю буде досягнення всіх цілей спецоперації».

Тим часом заступник голови радбезу РФ Дмитро Мєдвєдєв, коментуючи вибух на Кримському мосту, закликав здійснювати теракти проти українців, назвавши їх «терористами».

Медведєв назвав українців «терористами» скріншот з соцмереж

Російський політик Володимир Джабаров також «відзначився» коментарем. Він закликав захопити Одесу й Миколаїв, аби відрізати Україну від Чорного моря й унеможливити удари по Кримському мосту.

Позиція України

Речник ГУР МО України Андрій Юсов відмовився коментувати причини інциденту на мості.

Керівниця пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що вибух на Кримському мосту може бути російським сценарієм, реалізованим перед продовженням «зернової угоди» та в очікуванні українського контрнаступу на півдні.

«Ми теж бачили ці повідомлення. Розуміємо, що при тих безпрецедентних заходах безпеки, які вживалися довготривалий час росіянами навколо Кримського мосту, вони, цілком ймовірно, контролювали всю цю ситуацію і далі розгортається вона за запрограмованим ними ж сценарієм. З огляду на те, що саме сьогодні постало питання, що буде далі з «зерновою угодою», цілком імовірно припустити, що ворог може вдаватися до будь-яких провокацій», – зазначила вона.

Зокрема, за словами Гуменюк, рекомендація окупаційної влади населенню їхати в об'їзд, використовуючи «нові регіони» – окуповану територію в Запорізькій і Донецькій областях, може бути спрямоване на те, щоб «наситити цивільним населенням ці регіони і очікуванні просування Сил оборони для того, щоб звинувачувати їх в неправильних діях в межах війни».

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк також прокоментував вибухи на Кримському мосту: «Будь-які незаконні конструкції, що використовуються для доставки російських інструментів масових убивств, недовговічні. Незалежно від причин руйнування».

Речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі журналістам заявив, що всі деталі щодо організації «бавовни» на Кримському мості Служба безпеки «обов’язково розкриє після нашої Перемоги».

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«Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження. Кримський міст на сьогодні є одним із транспортних коридорів воєнних постачань для російської армії. Разом до Перемоги! Слава Україні!» – зазначив він.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі CBS прокоментував вибухи на мосту, зазначивши, що виведення його з ладу допоможе зберегти життя українських військових.

«Я дізнався про інцидент (з Кримським мостом – «Главком») з новин через різницю у часі. Тож я не маю жодної офіційної інформації. Але правда в тому, що один розбитий російський міст означає менше зламаних українських життів, оскільки цей міст використовується для доукомплектування російської армії додатковими ресурсами в окупованому Криму і на окупованих територіях на сході України», – заявив він.

Практичні наслідки пошкодження для фронту

За словами речника ГУР МО України Андрія Юсова, через руйнування секції моста, у росіян виникнуть проблеми з логістикою.

«Оскільки півострів використовується росіянами як великий логістичний хаб для переміщення сил і засобів в глиб території України. Звичайно, будь-які логістичні проблеми це додаткові ускладнення для окупантів, які створюють потенційні переваги для українських сил оборони», – зазначив Юсов.

Як зазначає військовослужбовець Олександр Войтко, пошкодження Кримського мосту призведе до дефіциту постачання найнеобхіднішого. За його словами, через сухопутний коридор налагодити постачання неможливо, оскільки він знаходиться в зоні ураження далекобійних засобів ЗСУ.

Політичні наслідки

Влада Ірану, яка поставляє країні-терористу Росії озброєння для атаки по мирних українських містах, цинічно відреагувала на вибухи на Кримському мосту. У Тегерані видали, що вибухи на незаконній переправі «підривають міжнародний мир та безпеку».

Також в Ірані вважають, що ситуація із Кримським мостом може призвести до ескалації.

Після вибухів на Кримському мосту у ніч на 17 липня у Кремлі виступили із заявою, що Росія призупиняє участь у зерновій угоді. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав повернення Росії можливим лише за «виконання умов РФ».

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня 2022 року близько 6 години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Окупаційна влада півострова заявляє, що на Керченському мосту спалахнула цистерна з паливом.

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Зазначимо, внаслідок вибуху на залізничній частині мосту згорів вантажний поїзд, на автомобільній – обвалилася частина дорожнього полотна.

Спочатку окупаційна влада Криму звинувачувала українських вандалів, однак згодом Федеральна служба безпеки РФ спільно з російським Слідчим комітетом (СК) заявили, що руйнування відбулося внаслідок підриву вантажного автомобіля, і звинуватили в організації підриву Головне управління розвідки міністерства оборони України.

Рух по Керченському мосту був відновлений у грудні 2022 року.

До слова, триває 509-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.