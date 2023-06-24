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Атака на Дніпро: зруйновано декілька будинків, є постраждалі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на Дніпро: зруйновано декілька будинків, є постраждалі
Внаслідок атаки росіян постраждав приватний сектор Дніпра
фото з відкритих джерел

У ніч на 24 червня під час повітряної тривоги у Дніпрі лунали вибухи

Внаслідок масованої атаки росіян вночі проти 24 червня постраждав приватний сектор Дніпра. Про це повідомляє мер міста Олег Філатов.

«Жодної військової цілі. Декілька будинків зруйновано вщент. Величезна вирва після вибуху. Є постраждалі. Всі служби працюють», – написав Філатов.

Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили близько 1:42. Приблизно через годину в місті почули перші вибухи, а о після 3:00 – повторні. Після цього Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА.

Сирени сповістили про відбій в області аж після 4:00.

У ніч на 24 червня вибухи лунали також у столиці. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі уламки ракети влучили в верхні поверхи 16-ти поверхівки. Задимлення відбулося на верхніх поверхах. Одній постраждалій медики надали допомогу на місці, ще одного - госпіталізували. Пожежі в будинку немає. Рятувальні служби працюють на місці.

Також моніторингові групи повідомляли про обстріл Харкова з території Білгородської області. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про удари по місту та області, а також закликав мешканців перебувати в укриттях. В Повітряних силах ЗСУ повідомили про нові пуски ракет Х-22 в сторону Харківської області.

Теги: Віталій Кличко Дніпро обстріл уламки ракет

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