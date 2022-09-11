Ракетний удар по Вознесенську: з’явилося відео прильоту

Внаслідок обстрілу є поранені серед цивільних

Російські загарбники сьогодні обстріляли Вознесенськ на Миколаївщині, унаслідок чого були поранені цивільні. Відео прильоту з’явилося у мережі.

Як повідомлялося, окупанти влучили в цивільні об’єкти. Внаслідок обстрілу є поранені серед цивільних.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетного удару по центру Дніпра. За попередніми даними, дев'ять осіб дістали поранення різного ступеню, четверо з них перебувають у лікарні.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.