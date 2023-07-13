Головна Київ Новини
search button user button menu button

Дві громади на Київщині перейшли до ПЦУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Дві громади на Київщині перейшли до ПЦУ
Віряни з Ісайок та Яцюків проголосували за перехід до ПЦУ
фото: Богуславська міськька рада

Віряни громад на Київщині перейшли з УПЦ МП до Православної церкви України.

Дві громади на Київщині перейшли до Православної церкви України. В Ісайківському старостинському окрузі 8 липня відбулися загальні збори релігійних громад сіл Ісайок та Яцюків, під час яких розглядався перехід громади з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.

«Після обговорень та виступів активістів сіл учасники заходу одноголосно проголосували за перехід до ПЦУ», – повідомили у Богуславській міській раді.

Віряни з Ісайок та Яцюків проголосували за перехід до ПЦУ
Віряни з Ісайок та Яцюків проголосували за перехід до ПЦУ
фото: Богуславська міськька рада
Віряни з Ісайок та Яцюків проголосували за перехід до ПЦУ
Віряни з Ісайок та Яцюків проголосували за перехід до ПЦУ
фото: Богуславська міськька рада
Віряни з Ісайок та Яцюків проголосували за перехід до ПЦУ
Віряни з Ісайок та Яцюків проголосували за перехід до ПЦУ
фото: Богуславська міськька рада

Староста Ісайківського старостинського округу подякувала землякам за активну життєву позицію, за допомогу Збройним силам України та за прийняте рішення.

Також 11 липня були внесені зміни до Єдиного державного реєстру і відтепер релігійна громада Воздвиження Чесного Хреста Господнього с. Крушинка стала частиною Православної церкви України. Про це повідомила Ірина Гнатюк, яка займається справою.

Релігійна громада Воздвиження Чесного Хреста Господнього с. Крушинка стала частиною Православної церкви України
Релігійна громада Воздвиження Чесного Хреста Господнього с. Крушинка стала частиною Православної церкви України
фото: Ірина Гнатюк

Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній цього ж дня підписав указ та призначив нового настоятеля парафії – протоєрея Михаїла Леськіва.

Нагадаємо, у Білій Церкві Київської області місцеві мешканці прийшли в Спасо-Преображенський собор, який за рішенням міськради перейшов до ПЦУ. Проте вони зіткнулись з опором з боку прихильників УПЦ МП, один із яких поливав людей з вогнегасника.

До слова, на Вінниччині настоятель Свято-Михайлівського храму УПЦ МП Анатолій Дудко заплатить штраф на суму 765 грн за нанесення умисних легких тілесних ушкоджень священнослужителю ПЦУ Михайлу Василюку.

Читайте також: Жахлива ціна духовного дорослішання України
Теги: Московська церква в Україні Київщина громада Українська православна церква релігія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Митрополит Серафим
Гніздо русского міра на Київщині і його творець
10 липня, 11:50
Нєбитов: «Мерзотник заманив 40-річну жінку до себе на роботу в Білій Церкві, залякав вбивством, скоїв сексуальне насильство»
Два дні ґвалтував та різав ножем: на Київщині поліція затримала зловмисника (відео)
20 червня, 15:43
Після трагедії біля зачиненого укриття в Києві Департамент освіти змушує школи тримати відкритими укриття вночі
Київські вчителі вимушені вночі безкоштовно чергувати в укриттях. Реакція омбудсмена
15 червня, 16:16
На місці падіння уламків почалась пожежа
Обстріл Київщини: в одному із районів є руйнування та постраждалі (фото)
16 червня, 13:10
У результаті зіткнення загинула 34-річна жінка
Аварія на Київщині: загинула жінка, четверо дітей травмовано
17 червня, 21:25
Ворог здійснив 71 обстріл 14 населених пунктів Запорізької області
На Сумщині росіяни поранили дітей, активізувалися на Сватівщині: ситуація в регіонах
16 червня, 10:16
Для християн віра в Бога є джерелом сили та стійкості
«Чому Бог допускає таку біду в Україні?» Глава УГКЦ пояснив, чому під час війни не треба втрачати віру
6 липня, 07:58
Негода вирувала в Борисполі
Наслідки негоди на Київщині: сильній вітер пошкодив котельню (фото)
7 липня, 08:18
Віктор Талько допоміг окупантам вивезти цивільних українців до Білорусі
Катівня у стінах храму УПЦ МП: відкрито провадження щодо священника-колаборанта
7 липня, 12:23

Новини

У Києві можуть продовжити роботу кафе, барів і ресторанів – Кличко
У Києві можуть продовжити роботу кафе, барів і ресторанів – Кличко
Дві громади на Київщині перейшли до ПЦУ
Дві громади на Київщині перейшли до ПЦУ
Нічна атака на Київ: ДСНС уточнила інформацію про загиблих
Нічна атака на Київ: ДСНС уточнила інформацію про загиблих
Посол Британії всю ніч просиділа в укритті та зробила висновок про ППО
Посол Британії всю ніч просиділа в укритті та зробила висновок про ППО
Розтрощені меблі, вибиті вікна: фото наслідків нічної атаки на Київ
Розтрощені меблі, вибиті вікна: фото наслідків нічної атаки на Київ
Рятувальники повідомили про наслідки нічної атаки на Київ (фото)
Рятувальники повідомили про наслідки нічної атаки на Київ (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Чим пахне сіре, або Як жити після вільнюського саміту
30K
Пригожин пояснив, навіщо пішов проти Путіна
11K
Саміт НАТО у Вільнюсі. Фото Зеленського, яке розсварило українців
11K
Влада зробила попередження українським пенсіонерам, що мешкають за кордоном
8308
Скандал із рапортом Маркуса: військова Білозерська пояснила, що відбувається
4130
Університетам та коледжам приготуватися. Міносвіти оприлюднило рекомендації щодо навчання

Новини

За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
Сьогодні, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
Вчора, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
11 липня, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
11 липня, 12:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту