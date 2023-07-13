Дві громади на Київщині перейшли до ПЦУ

Віряни з Ісайок та Яцюків проголосували за перехід до ПЦУ

Віряни громад на Київщині перейшли з УПЦ МП до Православної церкви України.

Дві громади на Київщині перейшли до Православної церкви України. В Ісайківському старостинському окрузі 8 липня відбулися загальні збори релігійних громад сіл Ісайок та Яцюків, під час яких розглядався перехід громади з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Після обговорень та виступів активістів сіл учасники заходу одноголосно проголосували за перехід до ПЦУ», – повідомили у Богуславській міській раді.

Віряни з Ісайок та Яцюків проголосували за перехід до ПЦУ фото: Богуславська міськька рада

Віряни з Ісайок та Яцюків проголосували за перехід до ПЦУ фото: Богуславська міськька рада

Віряни з Ісайок та Яцюків проголосували за перехід до ПЦУ фото: Богуславська міськька рада

Староста Ісайківського старостинського округу подякувала землякам за активну життєву позицію, за допомогу Збройним силам України та за прийняте рішення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також 11 липня були внесені зміни до Єдиного державного реєстру і відтепер релігійна громада Воздвиження Чесного Хреста Господнього с. Крушинка стала частиною Православної церкви України. Про це повідомила Ірина Гнатюк, яка займається справою.

Релігійна громада Воздвиження Чесного Хреста Господнього с. Крушинка стала частиною Православної церкви України фото: Ірина Гнатюк

Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній цього ж дня підписав указ та призначив нового настоятеля парафії – протоєрея Михаїла Леськіва.

Нагадаємо, у Білій Церкві Київської області місцеві мешканці прийшли в Спасо-Преображенський собор, який за рішенням міськради перейшов до ПЦУ. Проте вони зіткнулись з опором з боку прихильників УПЦ МП, один із яких поливав людей з вогнегасника.

До слова, на Вінниччині настоятель Свято-Михайлівського храму УПЦ МП Анатолій Дудко заплатить штраф на суму 765 грн за нанесення умисних легких тілесних ушкоджень священнослужителю ПЦУ Михайлу Василюку.

Будь ласка, читайте текст після реклами