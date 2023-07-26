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Путін хоче створити у Росії регіональні гвардії – ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Путін хоче створити у Росії регіональні гвардії – ЗМІ
Нові формування нібито будуть «сприяти» МВС та ФСБ у захисті держкордону
фото з відкритих джерел

У будь-якому регіоні, за рішенням Путіна, може бути створена своя гвардія 

Вчора Держдума країни-агресора ухвалила закон про підвищення призовного віку до 30 років. Втім, як звернули увагу журналісти, до другого читання в цьому законопроекті з'явилася цікава поправка, згідно з якою російські губернатори після відповідного рішення президента зможуть створювати «спеціалізовані унітарні підприємства» для охорони громадського порядку «у період мобілізації, воєнного стану та у воєнний час». Про це пише російська служба BBC.

У законі сказано, що ці формування нібито будуть «сприяти» МВС та ФСБ у захисті держкордону, у боротьбі з «ДРГ іноземних держав та незаконними збройними формуваннями».

Ці компанії отримають  зброю та патрони та зможуть займатися охороною громадського порядку, охороняти кордон, боротися з диверсантами та незаконними збройними формуваннями, збивати дрони.

Фінансуватимуться вони за рахунок федерального бюджету, але регіони зможуть «надавати їм додаткову фінансову підтримку».

Поправка про ці військові компанії вносилася до закону «Про дію дозвільних документів у сфері обігу зброї та у сфері охоронної діяльності, а також особливості правового регулювання у зазначених сферах на територіях «ДНР», «ЛНР», а також окупованих частин Запорізької та Херсонської областей. Його було ухвалено у червні цього року.

Однак за словами журналістів, нові поправки назву цього закону змінили, і тепер він стосується особливостей правового регулювання у галузі обігу зброї та охоронної діяльності, а також заходів щодо посилення охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки в окремих суб'єктах Російської Федерації.

«Цим законопроектом запроваджується щось на кшталт тероборони зі зброєю у будь-яких суб'єктах РФ, не лише на Донбасі»,  – пояснив анонімно BBC юрист-аналітик законопроектної діяльності.

З ним погоджується директор правозахисної організації «Громадянин. Армія. Право» Сергій Кривенко. За його словами, з поправки випливає, що у будь-якому регіоні Росії за рішенням президента Путіна може бути створена фактично регіональна гвардія для потреб тероборони.

«Як і бійці Росгвардії, це будуть не військовослужбовці, але, напевно, вони також зможуть мати статус ветеранів бойових дій», – зазначив Кривенко.

«Під шумок хочуть перетворити всю країну на «ДНР/ЛНР» з безліччю нових воєнізованих формувань за рішенням президента», – заявив BBC один з учасників коаліції юристів та експертів російських правозахисних організацій «Заклик до совісті», які захищають права росіян на свідому відмову від військової служби.

Нагадаємо, у російській Держдумі відмовилися від поетапного підвищення призовного віку. Росіяни служитимуть до 30 років уже з 1 січня 2024 року (зараз росіян до армії призивають до 27 років – «Главком»). Це випливає з поправок, схвалених комітетом із оборони країни-агресора. Нижня межа призову залишиться незмінною – починаючи з 18 років. 

Раніше влада Кремля вирішила не підвищувати нижню межу призовного віку, хоча до цього депутати і сенатори, включаючи того ж Картаполова, в один голос твердили, що завдяки підйому планки до 21 року в армію будуть приходити більш «зрілі в психологічному і фізичному плані люди, які мають певний життєвий досвід та навички.

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Теги: Міноборони армія закон військові мобілізація кордон влада росіяни

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