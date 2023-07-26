Путін хоче створити у Росії регіональні гвардії – ЗМІ

У будь-якому регіоні, за рішенням Путіна, може бути створена своя гвардія

Вчора Держдума країни-агресора ухвалила закон про підвищення призовного віку до 30 років. Втім, як звернули увагу журналісти, до другого читання в цьому законопроекті з'явилася цікава поправка, згідно з якою російські губернатори після відповідного рішення президента зможуть створювати «спеціалізовані унітарні підприємства» для охорони громадського порядку «у період мобілізації, воєнного стану та у воєнний час». Про це пише російська служба BBC.

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У законі сказано, що ці формування нібито будуть «сприяти» МВС та ФСБ у захисті держкордону, у боротьбі з «ДРГ іноземних держав та незаконними збройними формуваннями».

Ці компанії отримають зброю та патрони та зможуть займатися охороною громадського порядку, охороняти кордон, боротися з диверсантами та незаконними збройними формуваннями, збивати дрони.

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Фінансуватимуться вони за рахунок федерального бюджету, але регіони зможуть «надавати їм додаткову фінансову підтримку».

Поправка про ці військові компанії вносилася до закону «Про дію дозвільних документів у сфері обігу зброї та у сфері охоронної діяльності, а також особливості правового регулювання у зазначених сферах на територіях «ДНР», «ЛНР», а також окупованих частин Запорізької та Херсонської областей. Його було ухвалено у червні цього року.

Однак за словами журналістів, нові поправки назву цього закону змінили, і тепер він стосується особливостей правового регулювання у галузі обігу зброї та охоронної діяльності, а також заходів щодо посилення охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки в окремих суб'єктах Російської Федерації.

«Цим законопроектом запроваджується щось на кшталт тероборони зі зброєю у будь-яких суб'єктах РФ, не лише на Донбасі», – пояснив анонімно BBC юрист-аналітик законопроектної діяльності.

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З ним погоджується директор правозахисної організації «Громадянин. Армія. Право» Сергій Кривенко. За його словами, з поправки випливає, що у будь-якому регіоні Росії за рішенням президента Путіна може бути створена фактично регіональна гвардія для потреб тероборони.

«Як і бійці Росгвардії, це будуть не військовослужбовці, але, напевно, вони також зможуть мати статус ветеранів бойових дій», – зазначив Кривенко.

«Під шумок хочуть перетворити всю країну на «ДНР/ЛНР» з безліччю нових воєнізованих формувань за рішенням президента», – заявив BBC один з учасників коаліції юристів та експертів російських правозахисних організацій «Заклик до совісті», які захищають права росіян на свідому відмову від військової служби.

Нагадаємо, у російській Держдумі відмовилися від поетапного підвищення призовного віку. Росіяни служитимуть до 30 років уже з 1 січня 2024 року (зараз росіян до армії призивають до 27 років – «Главком»). Це випливає з поправок, схвалених комітетом із оборони країни-агресора. Нижня межа призову залишиться незмінною – починаючи з 18 років.

Раніше влада Кремля вирішила не підвищувати нижню межу призовного віку, хоча до цього депутати і сенатори, включаючи того ж Картаполова, в один голос твердили, що завдяки підйому планки до 21 року в армію будуть приходити більш «зрілі в психологічному і фізичному плані люди, які мають певний життєвий досвід та навички.