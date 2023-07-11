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Масштабна повітряна тривога тривала менше години

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
фото: glavcom.ua

Станом на 19:42 відбій повітряної тривоги майже у всіх областях

У багатьох областях України лунають сирени відбою. Моніторингові групи повідомляли про зліт літака Міг-31К.

Станом на 19:42 відбій повітряної тривоги майже у всіх областях.

Карта повітряних тривог виглядала так:

Масштабна повітряна тривога тривала менше години фото 1

Нагадаємо, триває 503-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу Shahed. Усього було задіяно 28 дронів-камікадзе. В результаті успішної бойової роботи наша ППО знищила 26 ударних БпЛА та два розвідувальних безпілотники типу Zala. Також, ворог завдав 54 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди. 

Теги: росія окупанти війна ракета

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